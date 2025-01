Humberto Mendonça lançará seu livro 5ª feira, na FIec,

Na próxima quinta-feira, depois de amanhã, às 19 horas, na cobertura da Casa Indústria, o edifício sede da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), o empresário Humberto Mendonça lançará seu livro “Brasil, apesar de tudo – Por falta de um grito se perde uma boiada”.

O título é grande e o livro também – tem 528 páginas – assim como é grande a história do autor, um cearense de Brejo Santo que gozou, entre outras, da íntima amizade de Luiz Gonzaga, o “rei” do baião.

Mas Humberto Mendonça ele tem outras virtudes e elas estão descritas, algumas em minúcias, nos vários depoimentos de jornalistas, empresários, políticos e mais personalidades que contam quem é e o que fez esse brejo-santense ao longo dos seus 84 anos muito bem vividos.

Entre os depoimentos, estão os de dois ex-governadores do Ceará, Gonzaga Mota e Lúcio Alcântara e o ex-presidente da Fiec, empresário Fernando Cirino Gurgel.

O livro contém, ainda, artigos – com conteúdo político e econômico – que escreveu e publicou no Diário do Nordeste, do qual é colaborador semanal há 40 anos.

Humberto Mendonça foi presidente da Associação dos Maquinistas de Algodão do Nordeste (Amane), presidente da Associação Comercial do Crato, sob cuja gestão a entidade viveu momentos áureos contadas no livro, que aborda, igualmente, seu dedicado trabalho como Delegado da Federação das Indústrias no Cariri, motivo pelo qual o ato de quinta-feira será realizado, por iniciativa do seu presidente Ricardo Cavalcante, no espaço nobre da Fiec.