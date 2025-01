ArcelorMittal repete produção de 3 milhões de tons de placas de aço

Pelo segundo ano consecutivo, a unidade Pecém da gigante ArcelorMittal alcançou, pelo segundo ano consecutivo, sua capacidade máxima de produção de 3 milhões de toneladas de placas de aço por ano. Esse marco alinha-se ao esforço da empresa pelo desenvolvimento da economia do Ceará, que ganhou investimentos em ações socioambientais e parcerias com o ecossistema local por uma indústria 4.0.

“Hoje, a produção de aço da nossa unidade Pecém, aqui no Ceará, representa 9,5% de todo aço bruto produzido no País e 22% da produção da ArcelorMittal no Brasil. Essa posição vem gerando transformação social e econômica também regionalmente. Contribuímos para transformar vidas no Ceará e no Brasil e isso nos orgulha muito”, como destaca Erick Torres, CEO da unidade Pecém da ArcelorMittal.

A empresa é certificada para a produção de aços de alto valor agregado (HAV), atendendo à indústria naval, de óleo & gás, automotiva e construção civil. Em 2024, foram produzidos 281 novos aços, dos quais 40 são de alto valor agregado (High Added Value - HAV). A participação de aços HAV alcançou 37,7% até outubro de 2024.

"Este foi um ano marcado por avanços significativos na produção sustentável, inovação tecnológica e desenvolvimento de novos aços inteligentes e soluções sustentáveis, como a utilização em fase de testes de veículos elétricos. Para 2025, nossas expectativas e planejamentos estão voltados a mais avanços de performance da operação e ações no âmbito de ESG. Nosso portfólio de aços de alto valor agregado (HAV) foi ampliado, o que fortalece cada vez mais nossa presença no mercado nacional e internacional. Avançaremos também rumo à nossa meta global de termos, pelo menos, 25% de mulheres em cargos de liderança até 2030", compartilhou Erick Torres.

Aumento nas exportações

Os embarques das placas de aço da unidade Pecém da ArcelorMittal, realizadas pelo Porto do Pecém, mantiveram-se praticamente estáveis, com 2,94 toneladas embarcadas em 2023 e 2,93 toneladas embarcadas em 2024.

Do total de embarques, a participação das exportações/vendas para o mercado externo cresceu de 62% (1,83 t de placas de aço) para 76% (2,25 t de placas de aço). Por outro lado, do total de embarque, a participação das vendas para o mercado interno passou de 38% (1,1 t de placas de aço) em 2023 para 23% (0,68 t de placas de aço) em 2024.

R$ 1,42 bilhão em compras locais

A ArcelorMittal unidade Pecém continua implementando ações para o fortalecimento da cadeia produtiva local, comprando de empresas do Ceará e capacitando-as para que se desenvolvam e ampliem a geração de emprego e renda.

Em 2024, o valor de compras no estado do Ceará foi de R$ 1,42 bilhão. Os municípios de São Gonçalo do Amarante e Caucaia responderam por R$ 946,53 milhões (67%) desse total.

Além disso, o programa Território Empreendedor da ArcelorMittal, realizado em parceria com o Sebrae Ceará, completou 10 anos em 2024, beneficiando 3 mil microempreendedores. Já são mais de R$ 45 milhões investidos pela produtora de aço em ações, programas e projetos para o desenvolvimento das comunidades vizinhas.

100% de reciclagem em dezembro

A ArcelorMittal unidade Pecém também alcançou o valor de R$ 475,4 milhões em vendas especiais (coprodutos 235,7 MR$ e Coque 239,7 MR$). Na produtora de aço, a sustentabilidade é um valor e a economia circular é uma premissa importante nas operações da empresa.

Os resíduos gerados nos processos são reutilizados ou comercializados para outras indústrias, o que reduz a necessidade da compra de algumas matérias-primas, podendo evitar a extração de recursos naturais. Esses coprodutos têm diversas aplicações e importante valor adicionado. Os agregados siderúrgicos, gases de processo, óleos usados, por exemplo, servem à indústria de cimento, tintas, detergente, plástico, pavimentação e agrícola.

A empresa conquistou também a marca histórica de 100% de reciclagem pela primeira vez na sua história nos meses de novembro e dezembro, fechando o ano com a média anual de 99,9% dos resíduos sólidos gerados, percentual acima da média do setor de 92%.

O bom desempenho da empresa resultou ainda no crescimento de 7% na geração de energia de sua termelétrica, totalizando 1.367 GWh produzidos. A otimização alcançada representou uma importante economia de recursos e contribuiu com a disponibilidade de energia para o Sistema Interligado Nacional (SIN). A ArcelorMittal Pecém dispõe de uma termelétrica que funciona com o reaproveitamento de gases do processo, o que a faz autossuficiente em energia elétrica. A produtora de aço já conta com as certificações IATF (automotivo), ISO 9.001 (gestão de qualidade), ISO 14.001 (gestão ambiental) e ISO 45.001 (gestão de saúde e segurança ocupacional).

O Grupo ArcelorMittal é líder mundial na produção de aço, com cerca de 160 mil empregados e clientes em mais de 155 países. A unidade Pecém está instalada na Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE-CE) e integra o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP). A produtora de aço atende à indústria naval, de óleo e gás, automotiva e construção civil. O propósito da ArcelorMittal é produzir aços inteligentes para as pessoas e o planeta.