Uruguais compra 5 Super Tucano A-29 da Embraer

Voa alto a Embrarer, que anunciou ontem, 14, que o Ministério da Defesa e a Força Aérea do Uruguai converteram opções de compra de cinco aeronaves A-29 Super Tucano em pedidos firmes.

O acordo faz parte de um compromisso assinado em agosto de 2024, quando a Força Aérea Uruguaia anunciou um pedido firme para uma aeronave Super Tuicano, além das opções que agora foram convertidas.

O acordo também inclui equipamentos de missão, serviços de logística integrada e um simulador de voo. O contrato faz parte de um programa de renovação da frota aérea do Uruguai para expandir a capacidade operacional de sua Força Aérea.

“O relacionamento entre a Embraer e a Força Aérea Uruguaia vem crescendo e estamos particularmente satisfeitos em anunciar este acordo no ano em que celebramos 50 anos do primeiro contrato de exportação da Embraer, para o Uruguai”, como afirmou Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança.

“Estamos prontos para oferecer a melhor aeronave multimissão para a Força Aérea Uruguais, bem como todo o nosso suporte para aumentar sua prontidão operacional e aprimorar suas capacidades para realizar missões estratégicas, como vigilância de fronteiras”, acrescentou Costa Júnior.

"A aquisição do A-29 Super Tucano e do simulador de voo fornecerá ao Uruguai capacidades de defesa do espaço aéreo e fará parte do compromisso do governo de renovação dos materiais e equipamentos das nossas Forças Armadas para cumprir as missões que lhes são atribuídas", como disse o Ministro de Defesa Nacional uruguaio, Armando Castaingdebat