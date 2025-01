Loja desativada da Bom de Vera é demolida por risco de desabamento em Fortaleza; relembre história da marca

A Bom de Vera, confeitaria cearense de sucesso entre os anos 1990 e 2000, teve o último resquício de loja do passado demolido nos primeiros dias de 2025. A unidade, que funcionava na avenida Jovita Feitosa, no bairro Parquelândia, também abrigava a sede da empresa que, por anos, foi uma das franquias de maior sucesso do setor de doces e salgados do Estado.

Por meio da Secretaria Executiva Regional (SER) 3, a Prefeitura de Fortaleza informou que o imóvel que abrigou uma loja e a sede da Bom de Vera corria risco de desabamento. O empreendimento estava abandonado há alguns anos com o fim da confeitaria, e o padrão da construção apresentava riscos.

"A Defesa Civil de Fortaleza informa que, no dia 10 de outubro de 2024, realizou uma vistoria técnica e interditou um imóvel situado na Avenida Jovita Feitosa, nº 1070, no bairro Parquelândia. A edificação estava abandonada e apresentava condições estruturais com risco de colapso. Por essa razão, os agentes isolaram e interditaram o local como medida de segurança", declarou a pasta.

Ainda de acordo com a SER 3, o dono do imóvel "recebeu um relatório e foi notificado para eliminar os riscos identificados pelos agentes no momento da vistoria". A Secretaria também frisa que concedeu autorização para o imóvel ser demolido em dezembro do ano passado.

a permissão para a demolição total atendeu "às medidas necessárias para garantir a segurança da área e da comunidade local", finalizou a Regional 3. O processo ocorreu logo nos primeiros dias de 2025, e foi concluído ainda na primeira semana do ano. Ainda não há definição sobre o que será feito no espaço.