Indústria do Ceará cresce 8% em um ano e tem 2º melhor resultado do Brasil

A indústria cearense registrou expansão de 8,1% na produção, considerando o acumulado de 12 meses encerrados em novembro de 2024.

Esse desempenho é o segundo mais forte do País, abaixo apenas do Rio Grande do Norte, cuja expansão foi de 11,8%.

Acima da média nacional

Na média nacional, o resultado foi um crescimento de 3%, portanto, a indústria cearense apresentou ritmo de avanço mais que duas vezes superior. Os dados são do IBGE.

Em novembro, o setor cresceu 5,2% em comparação com igual mês de 2023. Já na comparação com outubro de 2024, houve recuo de 1,1%.

"O excelente desempenho da indústria cearense, que se destaca nacionalmente, é resultado de uma política de incentivos eficiente, voltada para atrair novas empresas e fortalecer as que já estão em operação no estado. Seguiremos trabalhando para impulsionar ainda mais o crescimento econômico do Ceará e garantir mais empregos para a nossa população", aponta o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT).