Lotofácil 3292: Quatro apostas levam R$ 1,2 milhão no sorteio dessa segunda (13)

O sorteio 3292 da Lotofácil premiou quatro apostas, na noite dessa segunda-feira (13). Cada uma vai levar pra casa R$ 1.223.338,50. As informações são da Caixa Econômica Federal.

Veja também Negócios Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3292, desta segunda-feira (13/01); prêmio é de R$ 5,0 milhões

Veja o resultado do Concurso 3292 da Lotofácil

19 - 08 - 05 - 13 - 25 - 10 - 03 - 01 - 09 - 17 - 06 - 24 - 21 - 12 - 18

As apostas vencedoras com 15 acertos são de Goiânia (GO), Nova Lima (MG), Pinhais (PR) e Santa Maria (RS). Foram apostas simples as de MG e PR. As outras duas foram bolões.

A premiação para apostas com 14 acertos saiu para 782 apostas, que levaram R$ 1.150,25 cada.

O prêmio estimado para o concurso desta terça-feira (14) é de R$ 1,7 milhão e as apostas podem ser feitas até as 18 horas. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3.