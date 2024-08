Fortaleza ou Ceará: Quem tem mais torcida? Nova pesquisa mostra cenário no Brasil

Fortaleza e Ceará estão entre os 20 times com as maiores torcidas do Brasil. Os clubes cearenses aparecem em 15º e 16º, respectivamente. O levantamento é AtlasIntel feita em parceria com o Estadão.

Leão e Vovô estão tecnicamente empatados. O Tricolor de Aço tem 1,7%, contra 1,6% do Alvinegro. Como a margem de erro da pesquisa é de 1%, as duas equipes estão tecnicamente empatadas.

Torcidas do Nordeste

Os clubes cearenses estão entre as maiores torcidas do Nordeste. O Bahia é o primeiro nordestino do ranking, na 12ª posição, com 2,8%. O Sport é o 2º com 1,8%, seguido por Fortaleza e Ceará. O Vitória é o 17º com 1,6, seguido pelo ABC, com 0,7%.

CONFIRA O RANKING:

Flamengo: 20,1%

Corinthians: 14,5%

São Paulo: 7,6%

Palmeiras: 7,0%

Vasco: 6,6%

Cruzeiro: 5,4%

Grêmio: 4,6%

Atlético-MG: 4,0%

Santos: 3,8%

Botafogo: 2,9%

Inter: 2,9%

Bahia: 2,8%

Fluminense: 2,8%

Sport: 1,8%

Fortaleza: 1,7%

Ceará: 1,6%

Vitória: 1,6%

ABC/RN: 0,7%

Athletico/PR: 0,7%

Avaí: 0,7%

Metodologia

A pesquisa teve um metodologia diferente e curiosa. A Atlas colheu as informações organicamente durante navegação de rotina na internet - em smartphones, tablets, laptops ou computadores. O método - conhecido como RDR (Recrutamento Digital Randômico) - foi desenvolvido pelo AtlasIntel para calibrar as chamadas "amostras robustas", para assegurar retratos representativos da população alvo - ou seja, a calibragem buscava atingir principalmente pessoas interessadas em futebol que navegavam na internet.