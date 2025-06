Ninguém acerta Quina 6753 e prêmio acumula em R$ 1,3 milhão; saiba quando será próximo sorteio

Nenhum apostador acertou os 5 números sorteados na Quina 6753 nessa quarta-feira (11). Com o resultado, o prêmio acumulou e pode pagar cerca de R$ 1,3 milhão ao sortudo que indicar corretamente as dezenas do próximo sorteio, que acontece nesta quinta-feira (12).

Foram sorteados os seguintes números: 52 - 56 - 61 - 65 - 80.

Apesar de ninguém ter faturado o prêmio principal, 14 apostas acertaram 4 dezenas da Quina 6753 e levaram R$ 17.774,14 cada.

Os jogos vencedores foram realizados nos seguintes Estados:

Como apostar na Quina?

As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio funciona da seguinte forma:

35% do valor do prêmio entre quem acertou 5 números;

15% entre quem acertou 4;

10% entre quem acertou 3;

10% entre quem acertou 2.

Quanto custa para jogar na Quina?

A aposta mínima custa R$ 2,50. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar até R$ 193.800,00 se você quiser marcar 20 números em um mesmo jogo.