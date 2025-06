Acumulada, Mega-Sena pode pagar até R$ 90 milhões nesta quinta (12); veja como apostar

A Mega-Sena pode pagar R$ 90 milhões nesta quinta-feira (12) no sorteio do concurso 2875. As apostas podem ser feitas até as 19h em lotéricas ou online. O sorteio acontece as 20h, em São Paulo. Na aposta de terça-feira (10), nenhum jogador foi premiado.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

A probabilidade de ganhar o prêmio varia conforme o número de dezenas apostadas, sendo a menor para apostas simples e maior para apostas com mais dezenas. A aposta simples (R$ 5) tem uma chance de 1 em 50.063.860, enquanto uma aposta com 15 dezenas (R$ 22.522,50) tem uma chance de 1 em 10.003.

Veja também Negócios Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 5973, desta quarta (11/06); prêmio é de R$ 500 mil Negócios Aposta simples de São Paulo acerta Quina 6752 e leva sozinha prêmio milionário; descubra valor

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar outros valores em prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha — quando o sistema escolhe os números para você — ou com a Teimosinha — quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.