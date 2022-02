Hospedagens para o Carnaval no Ceará chegam a custar R$ 63 mil; confira opções

Após mais um ano sem as tradicionais festas de Carnaval, uma oportunidade de curtir a festividade, sem grandes aglomerações, é no litoral cearense. Apesar de o governador Camilo Santana ter suspendido o ponto facultativo, muitos ainda devem aproveitar os dias em uma praia do Ceará.

É o que aponta o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Ceará (ABIH-CE), Régis Medeiros, que avalia que o impacto de não ser feriado será pequeno mediante o contexto.

Com a alta de casos de Covid-19, ocasionada pela variante Ômicron, que torna o cenário imprevisível, a expectativa, conforme Medeiros, é que a ocupação dos hotéis cearenses fique em torno de 70% a 75% neste período.

O Diário do Nordeste realizou um levantamento e encontrou preços de sete hotéis de luxo diferentes e, conforme a pesquisa, os pacotes de Carnaval nas praias cearenses podem chegar a custar quase R$ 63 mil por cinco noites para um casal de adultos.

Em alguns locais pesquisados pela reportagem, não há mais vagas disponíveis para o período.

Veja os preços de hotéis de luxo

Zorah Beach Hotel

Os preços do pacote do hotel localizado na Praia do Guajiru partem de R$ 9,9 mil na suíte para casal a R$ 39,8 mil em casa para oito pessoas. Todas as cinco acomodações oferecem banheira de hidromassagem interna e os bangalôs premium contam ainda com piscina privativa. Foto: Reprodução/Instagram

O pacote do Zorah Beach Hotel inclui quatro diárias com café da manhã e traz programação especial de voz e violão e sunset com violinista.

Vila Galé Cumbuco

Com regime all inclusive (tudo incluído), o Vila Galé Cumbuco oferece pacotes que variam de R$ 7,5 mil a R$ 13,5 mil para um casal. Foto: Reprodução

No pacote, a oferta é para cinco diárias. O hotel fica localizado na praia do Cumbuco e oferece ainda um, com piscina interior, sauna e piscina de hidromassagem, banho turco e massagem.

Além disso, conta com uma academia, quadra de tênis e poliesportivo. Para as crianças há um clube com animação e atividades para todas as idades.

Makena Hotel

No Makena Hotel, localizado na praia de Icaraizinho de Amontada, os pacotes variam de R$ 11,9 mil a R$ 33,5 mil por quatro noites. Ao todo, são cinco categorias de acomodação e ainda há algumas disponíveis para o período. Foto: Divulgação

O hotel oferta ainda programação especial para o feriado, além de atividades como sunset com Dj e músicas a beira-mar no The Beach Club by Makena.

Dayo Hotel

Com pacotes disponíveis para três, quatro ou cinco diárias, o Dayo Hotel traz programação especial exclusiva para hóspedes durante o Carnaval. Os valores partem de R$ 3,6 mil a R$ 18,5 mil para duas ou até oito pessoas. Foto: Reprodução

Os pacotes incluem ainda café da manhã para as cinco categorias de acomodação disponíveis. O Bloquinho do Dayo vai contar com música ao vivo, banda, além de brincadeiras carnavalescas.

Carmel Taíba Exclusive Resort

Na Taíba, em São Gonçalo do Amarante, o pacote para esta época do Carmel Taíba Exclusive Resort inclui cinco diárias para o casal, café da manhã e programação especial, com bloquinho para crianças, luau, degustação de drinks e mais. Foto: Reprodução

As tarifas partem de R$ 45,2 mil a R$ 62,9 mil por cinco diárias para o casal de dois adultos com café da manhã. Além disso, o hotel oferece spa e piscinas. Algumas acomodações contam ainda com piscina ou hidromassagem ou banheira privativas.

The Coral Beach Resort

Localizado na praia de Guajirú, em Trairi, o The Coral Beach Resort traz pacotes com preços entre R$ 6,8 mil a R$ 15,5 mil por cinco diárias para um casal. No valor, está incluso o café da manhã e há piscina privativa nas acomodações. Foto: Reprodução

O resort oferta ainda serviços de massagens, tratamentos faciais e salão de beleza, além de disponibilizar um chef de cozinha para preparo de refeições no chalé. Há ainda um beach club com área VIP exclusiva para os visitantes do The Coral.

La Villa Group

Em Jericoacoara, as tarifas para um casal do La Villa Group variam de R$ 1.095 a R$ 2,6 mil a diária, com café da manhã incluso. O mínimo é de duas diárias. Foto: Reprodução/Instagram