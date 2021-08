FGTS ganha novo site; saiba consultar o saldo e mais

O novo site do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi divulgado pela Caixa nesta quarta-feira (25). O portal foi elaborado a partir de uma pesquisa realizada com usuários que utilizaram a plataforma anterior e identificaram as principais necessidades do sistema.

A nova página pode ser acessada pelo endereço eletrônico do FGTS. No site, o trabalhador poderá acessar informações sobre saque e saque-aniversário, além de detalhes sobre a utilização do fundo para moradia.

A Caixa também dedicou um espaço para Relatórios, Demonstrações Financeiras, Balanços e Balancetes do Fundo, que presta contas sobre o dinheiro depositado, a fim de contribuir com a transparência do portal.

Além disso, a página oferece os balancetes do FGTS até junho de 2021 e permite acompanhar as reuniões do Conselho Curador.

Veja como consultar o saldo do seu FGTS

Você poderá verificar o saldo de todas as contas vinculadas ao seu Fundo de Garantia, desde o primeiro depósito. Veja quatro formas de consultar:

Cadastre-se no site da Caixa. Será preciso o número do seu NIS (PIS / PASEP) e uma senha e veja o extrato na opção FGTS;

no site da Caixa. Será preciso o número do seu NIS (PIS / PASEP) e uma senha e veja o extrato na opção FGTS; Outra forma, também é possível baixar o aplicativo FGTS , disponível para iOS, Android e Windows Phone, e acompanhar seu extrato;

, disponível para iOS, Android e Windows Phone, e acompanhar seu extrato; O extrato do FGTS também pode ser enviado por SMS . Faça o cadastro no site da Caixa e receba mensalmente pelo celular;

. Faça o cadastro no site da Caixa e receba mensalmente pelo celular; Também é possível verificar nas agências da Caixa Econômica Federal. No entanto, não é recomendado ir até o local por conta das medidas sanitárias contra a covid-19.

Além disso, você também pode conhecer seu saldo do Fundo de Garantia inativo no site do Governo Federal. Basta informar o número do NIS ou CPF e a data de nascimento. O resultado sai na hora.

Distribuição do lucro do FGTS

A Caixa informou nesta terça-feira (24) que encerrou os depósitos referentes à distribuição do lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), ano base 2020.

Os pagamentos foram finalizados uma semana antes do prazo máximo previsto, 31 de agosto.

Definido na semana passada pelo Conselho Curador do FGTS, o montante distribuído é de R$ 8,1 bilhões. O trabalhador recebe um aporte de 1,86% sobre o valor que possuía no Fundo em 31 de dezembro de 2020.

Como consultar o lucro

O trabalhador pode conferir se recebeu o dinheiro verificando o extrato do FGTS.

Acesse o aplicativo oficial do FGTS (Para baixar no Android e no iOS )

e no ) Informe o CPF e senha

Clique em Meu FGTS

Clique em Ver Extrato

Quem recebeu verá a descrição: AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2020