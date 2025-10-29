Diário do Nordeste
Duas apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3525 e levam mais de R$ 847 mil cada

Veja como acompanhar o resultado dos sorteios.

Redação
Redação producaodiario@svm.com.br
29 de Outubro de 2025
Negócios
Cartelas de Lotofácil sendo preenchidas.
Legenda: Para o próximo concurso, o prêmio está estimado de R$ 1,8 milhão.
Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil.
Duas apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil Concurso 3525, sorteada na noite desta quarta-feira (29), e levaram R$ 847.987,42 cada.

As apostas vencedoras do prêmio principal foram para as cidades de São Pedro da Aldeia (RJ) e Santo André (SP).

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) desta quinta-feira (30), em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

RESULTADO DA LOTOFÁCIL DE HOJE

17 - 18 - 14 - 24 - 02 - 01 - 11 - 07 - 10 - 15 - 23 - 21 - 16 - 03 - 20

RESUMO DO SORTEIO

15 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 847.987,42

14 acertos
236 apostas ganhadoras, R$ 2.152,58

13 acertos
6259 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos
75501 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos
434957 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto
15 R$ 3,50 3.268.760
16 R$ 48,00 204.298
17 R$ 408,00 24.035
18 R$ 2.448,00 4.006
19 R$ 11.628,00 843
20 R$ 46.512,00 211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

