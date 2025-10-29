Diário do Nordeste
SET NE faz evento para debater tecnologia e negócios em mídia e entretenimento

Programação ocorre em Fortaleza nesta quinta-feira (30).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:43)
Negócios
Imagem de uma conferência do Região Nordeste, com uma palestrante falando para uma audiência atentos, em ambiente corporativo bem iluminado.
Legenda: A programação do evento mobilizará mais de 30 profissionais.
Foto: Divulgação.

Na próxima quinta-feira (30), a Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão (SET) Regional Nordeste realiza debates que dialogam com os desafios do setor: regulação, conectividade, produção, infraestrutura e TV 3.0.

A cerimônia de abertura contará com Paulo Henrique Castro, presidente da SET, Esdras Miranda, diretor de Tecnologia e Operações do Grupo de Comunicação Jangadeiro e membro do Conselho e Tepresentante Regional SET, Josemar Cardoso da Cruz, CEO da Atlantis Tecnologia e membro do ATSC e Representante Regional SET Nordeste, Ronald Almeida, diretor de Relações Externas da ACERT, membro da SET do Nordeste e gerente Técnico Engenharia do Grupo de Comunicação O POVO.

A programação mobilizará mais de 30 profissionais que se distribuirão nos seguintes temas: Atualizações e Perspectivas Regulatórias: Tecnologia e Regulação em Diálogo; Conectividade: Impulsionando e inovando a distribuição do Audiovisual com Capilaridade, Resiliência e Eficiência; Viabilizando Agilidade e Eficiência na Produção, Processamento e Distribuição de Conteúdo; A TV 3.0 e a Escala da Virtualização das Tecnologias da Operação: Convergência Tecnológica, Dinâmicas de Mercado e Novas Oportunidades; e Panorama Executivo: Atualidade e o Futuro do Mercado Audiovisual em Debate

“Essa é uma parte importante de nossa programação, continuamos debatendo o que está sendo discutido no mundo todo. Todos nós estávamos esperando respostas para os desafios mundiais do setor, mas o que eu vi foi que o mundo é que está olhando para nossa experiência na implantação da TV 3.0”, diz Paulo Henrique Castro, presidente da SET.

Programação

8h - Café e credenciamento.

9h - Abertura - com a participação de Paulo Henrique Castro, Presidente da SET e CEO & Fundador da Mediatech Lab, e os representantes regionais da SET: Esdras Miranda (Diretor de Tecnologia e Operações do Grupo de Comunicação Jangadeiro), Josemar Cardoso da Cruz (CEO da Atlantis Tecnologia) e Ronald Almeida (Diretor de Relações Externas da ACERT e Gerente Técnico Engenharia - Grupo de Comunicação O POVO).

9h30 - painel Regulatório, com o tema "Atualizações e Perspectivas Regulatórias: Tecnologia e Regulação em Diálogo". Moderador: Francisco Peres (Diretor de Transmissão e Broadcast do MediaTech Lab). Debatedores: Gerson Inácio de Castro (Presidente da ASTRAL), Carmen Lucia Dummar Azulai (Presidente da ACERT), Tawfic Awwad Junior (Diretor do Departamento de Inovação, Regulamentação e Fiscalização, Ministério das Comunicações), Luiz Carlos Abrahão (Diretor de Tecnologia da ABERT), Frederico Silva de Oliveira (Coordenador substituto de Processo de Licenciamento e Autorização de RF de Radiodifusão, ANATEL) e Wender Almeida de Souza (Assessor técnico de engenharia, ABRATEL | Representante da Regional Centro-Oeste da SET).

10h45 - painel "Conectividade: Impulsionando e inovando a distribuição do Audiovisual com Capilaridade, Resiliência e Eficiência". Moderação: Esdras Miranda (Diretor de Tecnologia e Operações do Grupo de Comunicação Jangadeiro). Participantes: Ricardo Calderon (Diretor de Vendas de Mídia para Brasil e Cone Sul, Eutelsat) e Glaucia Mattioli (Gerente Executiva de Vendas - Claro Empresas).

11h30 - painel "Produção e Engenharia Criativa: IA na Captação Avançada, moldando novas linguagens e fluxos produtivos". Moderador: Beto Y Plá (Diretor artístico e de programação do Sistema Jangadeiro). Participantes: Felipe Rodrigues (Especialista pré-vendas, Sony Professional Brasil), Clecio Roberto Vieira da Silva (Executivo de Contas de Produtos Profissionais, Canon Brasil), Fernando Fernandez (CEO do Grupo TERRAVISTA).

12h45 - Almoço

14h - DTV+ Estratégia de implantação, com Raymundo Barros, Presidente do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre (SBTVD).

14h45 - painel "O Futuro do Conteúdo e a distribuição: Conectando Produção, Distribuição Inteligente, infraestrutura e Monetização?". Moderador: Ronald Almeida (Diretor de Relações Externas da ACERT e Gerente Técnico Engenharia - Grupo de Comunicação O POVO). Debatedores: Adriano Arruda (Diretor Cinematográfico, AGA Produções), Fabio Angelini (Diretor Comercial para o Brasil/América Latina do Grupo Pinnacle e embaixador da Blackmagic Design no Brasil), Marcelo Guerra (Americas Sr. Solutions Engineer - Uplynk) e Bruno Pessoa (Regional Sales Manager - EVS).

15h45 - Coffee

16h - Painel "A TV 3.0 e a Escala da Virtualização das Tecnologias da Operação: Convergência Tecnológica, Dinâmicas de Mercado e Novas Oportunidades". Com Josemar Cardoso da Cruz (CEO da Atlantis Tecnologia, Membro do ATSC e Representante Regional SET Nordeste), Marco Lopes (CEO, Mediastream Brasil), Marcelo Blum (Gerente de Arquitetura e Tecnologia - Videodata).

17h - Panorama Executivo: Atualidade e o Futuro do Mercado Audiovisual em Debate. Moderadora: Isabela Martin (Diretora de Jornalismo da Jangadeiro), João Dummar Neto (Presidente executivo do Grupo de Comunicação O POVO), Milton Turolla (Diretor Executivo do Sistema Jangadeiro de Comunicação), Miguel Dias Filho (Presidente do Grupo Cidade de Comunicação) e Ruy do Ceará (Superintendente do Sistema Verdes Mares).

18h30 - Coquetel

SERVIÇO

SET Nordeste 2025 

Quando: quinta-feira (30)

Onde: Hotel Sonata (Av. Beira Mar, 848 – Praia de Iracema, Fortaleza/CE)

Inscrições: set.org.br

