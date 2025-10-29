Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Justiça nega ao Coco Bambu direito à exclusividade do 'camarão internacional'

TJSP julgou solicitação que alegava cópia do prato "camarão internacional" por estabelecimento de Santa Catarina.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Imagens do prato vendido pelo restaurante Coco Bambu como Camarão Internacional.
Legenda: Coco Bambu alegou na ação que prato vendido por concorrente possui a mesma apresentação e ingredientes utilizados pela rede.
Foto: divulgação/redes sociais/Coco Bambu.

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) negou pedido da rede de restaurantes Coco Bambu para proibir a venda de um prato chamado "camarão internacional" por outro estabelecimento, localizado na cidade de Itapema, em Santa Catarina. 

Segundo o Coco Bambu, o prato seria de autoria da rede, que tem 97 lojas em várias cidades do Brasil.

O restaurante ainda alegou à Justiça possuir registro de marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), além de declarar um "padrão de qualidade" na formulação do prato.

Veja também

teaser image
Negócios

Como começar a investir: um guia seguro com pouco dinheiro

teaser image
Negócios

Motoristas de aplicativos de Fortaleza faturam até R$ 7 mil com 'lojas móveis'

O alvo da ação é o estabelecimento Recanto do Fabio Restaurante. Na ação, o Coco Bambu apontou que o concorrente catarinense teria adotado padrão visual e ingredientes semelhantes aos utilizados pela rede. Nesse caso, a acusação aponta "concorrência desleal, levando os consumidores ao erro".

O pedido do Coco Bambu solicitava a retirada dos produtos do cardápio, assim como também demandava que eles parassem de ser produzidos, vendidos e divulgados nas redes sociais do restaurante.

Negativa da Justiça de SP

A Justiça, entretanto, negou todas as solicitações apresentadas pela rede de restaurantes. Segundo o desembargador Sérgio Shmimura, relator do processo no Tribunal de Justiça de São Paulo, não há qualquer risco de confusão entre os pratos.

"No caso, não se constatou aproveitamento parasitário ou violação do conjunto-imagem. A expressão 'camarão internacional' tem baixo grau de distintividade, não havendo exclusividade sobre a receita culinária, nem está registrada como propriedade intelectual", diz parte do texto do processo.

Sobre os motivos para a negativa ao pedido, a decisão cita que o acervo probatório "demonstrou que o 'camarão internacional' é um prato de receita popular, advindo de outro continente e que se popularizou no Brasil, com a incorporação de elementos e ingredientes da cultura local, sobre os quais a autora não detém direitos de exclusividade".

Em defesa, o Recanto Fabio Restaurante alegou produzir pratos com peixes e frutos-do-mar utilizando receitas regionais, nacionais e internacionais e, portanto, a semelhança seria uma coincidência. 

"As características de apresentação dos pratos são totalmente distintas, não gerando qualquer possibilidade de os consumidores efetuarem comparação", ainda afirmou o restaurante. 

A sentença aponta que a improcedência foi proferida porque "a parte requerente não comprovou que o prato comercializado pela parte requerida utilizaria métodos de preparo, forma de empratamento e apresentação, ou mesmo imagens de publicidade que se assemelhassem aos utilizados pela autora".

Conforme o TJSP, a decisão foi publicada há cerca de uma semana, mas ainda cabe ao Coco Bambu a possibilidade de recurso

Em nota, o Coco Bambu apontou que a marca “Camarão Internacional” está "registrada pelo Coco Bambu junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), em processo administrativo já finalizado", citando que registro é específico para categoria de restaurantes.

"Embora respeitemos a decisão recente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), apresentaremos o recurso cabível, confiantes de que a Justiça reconhecerá e respeitará o registro legal vigente da marca. Se trata de um uso indevido do nome que deverá ser indenizado", declarou Felipe Barreira, um dos sócios do estabelecimento.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Imagens do prato vendido pelo restaurante Coco Bambu como Camarão Internacional.
Negócios

Justiça nega ao Coco Bambu direito à exclusividade do 'camarão internacional'

TJSP julgou solicitação que alegava cópia do prato "camarão internacional" por estabelecimento de Santa Catarina.

Redação
Há 12 minutos
placa de energia solar no telhado de uma casa
Victor Ximenes

MP 1304: Nova taxa ameaça quem produz energia solar

Relator incluiu no texto cobrança adicional de R$ 20 para cada 100 kWh gerados

Victor Ximenes
Há 26 minutos
SAIC Motor
Victor Ximenes

Quem é a gigante chinesa que o Ceará quer atrair para o polo automotivo

SAIC Motor é a maior montadora de carros da China e vem em tratativas com o Ceará desde 2024

Victor Ximenes
Há 1 hora
Imagem de pessoa trabalhando em um computador ilustra matéria sobre programa de estágio.
Papo Carreira

Empresa de soluções financeiras abre vagas de estágio em Fortaleza

As oportunidades estão disponíveis em postos presenciais e híbridos.

Redação
Há 2 horas
Egídio Serpa

Fortaleza recebe encontro de Conselhos de Consumidores de Energia

Todos os 26 estados e mais o Distrito Federal estarão presentes. Evento começará amanhã, 30, no Hotel Oásis

Egídio Serpa
Há 2 horas
Imagem ilustra matéria sobre cursos da Cagece.
Papo Carreira

Cagece oferta cursos profissionalizantes gratuitos em novembro; veja lista

As matrículas serão realizadas no próximo sábado (1º).

Redação
29 de Outubro de 2025
Imagem de uma conferência do Região Nordeste, com uma palestrante falando para uma audiência atentos, em ambiente corporativo bem iluminado.
Negócios

SET NE faz evento para debater tecnologia e negócios em mídia e entretenimento

Programação ocorre em Fortaleza nesta quinta-feira (30).

Redação
29 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Aeroportos de Fortaleza e Recife, com R$ 1,5 bi, serão polos de negócios

Alemã Fraport e espanhola Aena, concessionárias, seguem tendência mundial dos Aetrópolis

Egídio Serpa
29 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

ExpoCariri: Embrapa promete um show de tecnologias para o agro

Promovida pela Faec, maior exposição da agropecuária do Sul do Ceará começará amanhã, 30, em Barbalha

Egídio Serpa
29 de Outubro de 2025
Motorista de carro por aplicativo sentado ao volante com produtos aparecendo em primeiro plano.
Negócios

Motoristas de aplicativos de Fortaleza faturam até R$ 7 mil com 'lojas móveis'

Lojas dentro dos carros oferecem alimentos, maquiagens, acessórios para celular e perfumes importados.

Paloma Vargas
29 de Outubro de 2025
Mão de pessoa preta apontando para gráficos financeiros em um laptop.
Negócios

Como começar a investir: um guia seguro com pouco dinheiro

Confira o que é necessário para iniciar esse hábito.

Milenna Murta*
29 de Outubro de 2025
líder e liderado conversando sobre feedbak e problemas no trabalho.
Delania Santos

O dilema do veterano diante da nova liderança

Delania Santos
29 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Cultivo do tomate na Ibiapaba atrai grandes produtores nacionais

Toda a cadeia produtiva do tomate movimenta no Brasil R$ 83 bilhões por ano

Egídio Serpa
29 de Outubro de 2025
Cartelas do Lotofácil sendo preenchidas.
Negócios

Sete apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3524 e levam mais de R$ 588 mil cada

Veja como acompanhar o resultado dos sorteios

Redação
28 de Outubro de 2025
Resultado da Timemania 2313 de hoje, 28/10; prêmio é de R$ 40,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2313 de hoje, 28/10; prêmio é de R$ 40,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
28 de Outubro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1134 de hoje, 28/10; prêmio é de R$ 400 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1134 de hoje, 28/10; prêmio é de R$ 400 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
28 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6864, desta terça-feira (28/10); prêmio é de R$ 21,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6864, desta terça-feira (28/10); prêmio é de R$ 21,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
28 de Outubro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2933 desta terça-feira (28/10); prêmio é de R$ 3,5 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2933 desta terça-feira (28/10); prêmio é de R$ 3,5 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
28 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3524, desta terça-feira (28/10); prêmio é de R$ 5,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3524, desta terça-feira (28/10); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
28 de Outubro de 2025
Foto que contém o governador do Ceará, Elmano de Freitas, e Karin Wallensteen, embaixadora da Suécia no Brasil.
Victor Ximenes

Empresa sueca de energia assina memorando e pode ter fábrica no Ceará

Documento prevê ainda a instalação de uma fábrica no Estado.

Victor Ximenes
28 de Outubro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (28/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
28 de Outubro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (28/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
28 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Na disputa pelos Datacenters, Brasil pode criar Novo Colonialismo Digital

De um lado, o PBIA que prega IA para o bem de todos, de outro, o Regime Especial de Tributação para Serviço de Datacenter

Egídio Serpa
28 de Outubro de 2025
Reunião entre representantes da empresa e o governador, no Palácio da Abolição
Victor Ximenes

Avança instalação de indústria de R$ 40 milhões no interior do CE

Fábrica de calçados receberá R$ 24 milhões em incentivos estaduais

Victor Ximenes
28 de Outubro de 2025
Professores caminham em direção a local de prova do PND.
Papo Carreira

Inep divulga gabarito preliminar da PND 2025

O prazo para interposição de recursos começa nesta terça e segue até quarta-feira (29).

Redação
28 de Outubro de 2025
Imagem mostra criação de suínos.
Negócios

Ceará tem 4 dos 10 municípios com o maior rebanho de porcos do Nordeste; veja lista

Ceará tem a maior suinocultura do Nordeste, com 1,3 milhão de porcos.

Redação
28 de Outubro de 2025
Gasolina Preço
Victor Ximenes

Gasolina cai para quem? Postos de Fortaleza ignoram redução da Petrobras

Mais uma vez, revendedores mantêm preços inalterados após baixa na ponta inicial da cadeia produtiva.

Victor Ximenes
28 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

A economia real na análise de três economistas

Gustavo Assis, CEO da Asset Bank; Pedro da Matta, CEO da Audax Capital; e Volnei Eyng, CEO da Multiplike, comentam sobre o IPCA de outubro e a perspectiva para a atividade

Egídio Serpa
28 de Outubro de 2025
A imagem mostra um posto de combustíveis da Petrobras em uma área urbana. No canto esquerdo, há uma placa com os preços do dia: o etanol custa R$ 4,88 e a gasolina comum R$ 6,23, com pagamento em dinheiro, Pix ou débito. É possível ver carros sendo abastecidos nas bombas e funcionários com uniformes verdes próximos ao atendimento.
Negócios

Apesar do corte da Petrobras, consumidores não percebem redução nos preços dos postos de Fortaleza

Veja se está valendo a pena abastecer com etanol.

Letícia do Vale
28 de Outubro de 2025
Imagem mostra pessoa segurando um bilhete de loteria ao lado de um caixa e uma urna de apostas oferecendo serviços de loteria da Loterias CAIXA.
Negócios

Loterias do dia sorteiam até R$ 40 milhões nesta terça (28)

Caixa oferece diversas oportunidades para você se tornar um milionário.

Redação
28 de Outubro de 2025