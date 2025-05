Cerca de 27 milhões já declararam Imposto de Renda em 2025; confira ordem dos lotes da restituição

Até as 18h16 desta segunda-feira (19), a 11 dias do fim do prazo, 26.693.209 contribuintes enviaram a Declaração Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) à Receita Federal. Cerca de 20 milhões ainda não acertaram as contas com o Leão.

Segundo a Receita Federal, 64,9% das declarações entregues até agora terão direito a receber restituição, enquanto 19,2% terão que pagar Imposto de Renda e 15,9% não têm imposto a pagar, nem a receber.

O prazo para entregar a declaração começou em 17 de março e termina às 23h59 do dia de 30 de maio. O programa gerador da declaração está disponível desde 13 de março.

ORDEM DE RESTITUIÇÃO

Os primeiros que receberão o dinheiro, pela regra de prioridade, são idosos acima de 80 anos.

Em seguida, vêm os idosos com mais de 60 anos, pessoas com deficiência (PCDs) ou doença grave, contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério, além daqueles que optaram por usar a declaração pré-preenchida ou por receber via Pix.

A Receita deve pagar o primeiro lote no dia 30 deste mês de maio. Veja a ordem abaixo:

1º lote: 30 de maio;

2º lote: 30 de junho;

3º lote: 31 de julho;

4º lote: 20 de agosto;

5º lote: 30 de setembro.

OUTROS DADOS DO IRPF 2025

A maioria das declarações desse ano foram preenchidas a partir do programa de computador (83,3%), mas 11% dos contribuintes recorrem ao preenchimento online, que deixa o rascunho da declaração salvo nos computadores do Fisco (nuvem da Receita), e 5,8% declaram pelo aplicativo Meu Imposto de Renda para smartphones e tablets.

Um total de 48,1% dos contribuintes que entregaram o documento à Receita Federal usaram a declaração pré-preenchida, por meio da qual o declarante baixa uma versão preliminar do documento, bastando confirmar as informações ou retificar os dados. A opção de desconto simplificado representa 56,4% dos envios.

Desde 1º de abril, a declaração pré-preenchida passou a ser baixada com todos os dados disponíveis. O abastecimento dos dados da declaração pré-preenchida atrasou neste ano por causa da greve dos auditores fiscais da Receita.

QUEM É OBRIGADO A DECLARAR O IRPF?

As pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888, assim como aquelas que obtiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 169.440, são obrigadas a declarar.

As pessoas que receberam até dois salários mínimos mensais durante 2024 estão dispensadas de fazer a declaração, salvo se se enquadrarem em outro critério de obrigatoriedade.

A Receita Federal espera receber 46,2 milhões de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física neste ano, o que representará acréscimo de quase 7%, na comparação com 2024, quando foram entregues 43,2 milhões de declarações.

