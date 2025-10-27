Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Aposta no Pará acerta seis dezenas da Dupla Sena 2878 e leva prêmio de R$ 1, 4 milhão

O próximo concurso será realizado na quarta-feira (29)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 23:54)
Negócios
Senhor realizando apostas em uma lotérica.
Legenda: A estimativa de prêmio do próximo concurso é de R$ 150.000,00.
Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil.
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Uma aposta registrada na cidade de Altamira, no Pará, acertou seis dezenas na Dupla Sena Concurso 2878, sorteada na noite desta segunda-feira (27), e levou o prêmio de R$ 1.483.834,17.

A estimativa de prêmio do próximo concurso, que será realizado na quarta-feira (29), é de R$ 150.000,00.

Veja também

teaser image
Negócios

Como usar a regra 50-30-20 para organizar o orçamento e poupar?

teaser image
Negócios

Lula se irrita com anúncio da 'Bet da Caixa' e deve cancelar lançamento

teaser image
Negócios

Com Europa em retração e boom da América do Sul, qual o cenário do turismo internacional no Ceará?

RESULTADO DE HOJE

  • 1º Sorteio: 08 - 04 - 32 - 27 - 37 - 40
  • 2º Sorteio: 25 - 33 - 44 - 12 - 30 - 05

Como você pode participar do sorteio da Dupla-Sena 2878?

A Dupla-Sena oferece duas chances de ganhar em cada concurso. Para participar, basta escolher de seis a 15 números entre os 50 disponíveis e para acertar o apostador precisa acertar 3, 4, 5 ou 6 números na primeira, ou segunda chance.

Além disso, o jogador pode optar pela:

  • Surpresinha: o sistema escolhe os números aleatoriamente;
  • Teimosinha: a mesma aposta pode ser utilizada por 2, 4, 8 ou até 12 concursos consecutivos.

Os sorteios acontecem terças, quintas e sábados, sempre às 20h. Faça sua aposta agora mesmo e não fique de fora!

Quais são as probabilidades de ganhar na Dupla-Sena?

Probabilidade de acertos

As chances de ganhar variam conforme o número de apostas realizadas. Confira as probabilidades segundo a Caixa:

Probabilidade de acerto (1 em)
Nº jogados Valor Sena Quina Quadra Terno
6 R$ 3,00 15.890.700 60.192 1.120 60
7 R$ 17,50 2.270.100 17.597 502 37
8 R$ 70,00 567.525 6.756 263 25
9 R$ 210,00 189.175 3.076 153 18
10 R$ 525,00 75.670 1.576 97 13
11 R$ 1.155,00 34.395 881 64 11
12 R$ 2.310,00 17.197 528 45 9
13 R$ 4.290,00 9.260 333 33 7
14 R$ 7.507,50 5.291 220 25 6
15 R$ 12.512,50 3.174 151 19 5

Quer aumentar suas chances? Considere jogar com mais dezenas e participe de bolões para melhorar suas probabilidades!

Como apostar sem sair de casa na Dupla-Sena?

Agora você pode apostar online sem precisar ir a uma lotérica. Aproveite a comodidade e garanta sua participação no próximo sorteio!

Requisitos simples para fazer sua aposta on-line:

  • Ter mais de 18 anos;
  • Possuir um CPF ativo;
  • Ter um e-mail válido;
  • Utilizar um cartão de crédito com as principais bandeiras.

Passo a passo para fazer seu cadastro:

  • Acesse o site oficial: www.loteriasonline.caixa.gov.br
  • Preencha seus dados pessoais;
  • Confirme o cadastro clicando no link enviado para seu e-mail;
  • Finalize o preenchimento e comece a apostar!

Para fazer sua aposta online é necessário seguir os requisitos acima e não deixe essa oportunidade escapar! Faça sua aposta agora mesmo e fique na torcida pelo grande prêmio!

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Senhor realizando apostas em uma lotérica.
Negócios

Aposta no Pará acerta seis dezenas da Dupla Sena 2878 e leva prêmio de R$ 1, 4 milhão

O próximo concurso será realizado na quarta-feira (29)

Redação
Há 10 minutos
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 764 - Sorteio de segunda-feira, 27/10; Prêmio de R$ 3,3 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 764 - Sorteio de segunda-feira, 27/10; Prêmio de R$ 3,3 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 764 em 27/10 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
27 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2878 de hoje, segunda-feira, 27/10; prêmio é de R$ 1,5 milhão
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2878 de hoje, segunda-feira, 27/10; prêmio é de R$ 1,5 milhão

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2878 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 1,5 milhão.

A. Seraphim
27 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6863, desta segunda-feira (27/10); prêmio é de R$ 19,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6863, desta segunda-feira (27/10); prêmio é de R$ 19,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
27 de Outubro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2841 – Sorteio de segunda-feira, 27/10; Prêmio de R$ 5,5 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2841 – Sorteio de segunda-feira, 27/10; Prêmio de R$ 5,5 milhões

Apostas para a Lotomania 2841 nessa segunda-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
27 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3523, desta segunda-feira (27/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3523, desta segunda-feira (27/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
27 de Outubro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (27/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
27 de Outubro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (27/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
27 de Outubro de 2025
Imagem mostra agência do INSS.
Negócios

Benefícios do INSS: veja calendário de pagamentos no mês de outubro

A data para cada beneficiário depende do valor a receber e do penúltimo número do benefício

Redação
27 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

BS Steel quer tirar construção civil da baixa produtividade

Com estrutura totalmente em aço e 30 andares, o edifício terá seu canteiro de obras instalado em novembro e as escavações em janeiro, antes do lançamento comercial.

Egídio Serpa
27 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

ArcelorMittal apoia mulheres e ganha Prêmio Aberje 2025

Iniciativa da siderúrgica cearense, o Prêmio Mulher ArcelorMittal venceu a etapa regional da promoção da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial

Egídio Serpa
27 de Outubro de 2025
Imagem que mostra pessoa fazendo prova é usada para ilustrar matéria sobre o gabarito da PND.
Papo Carreira

PND 2025: veja quando sai gabarito preliminar

Provas foram realizadas neste domingo (26) em todo o País.

Redação
27 de Outubro de 2025
Foto que contém Maracanaú
Victor Ximenes

As 10 cidades do Ceará que mais arrecadam ICMS

Cidades com economias mais fortes se destacam na arrecadação. Parte do imposto estadual é repassada aos municípios

Victor Ximenes
27 de Outubro de 2025
Gabarito sendo preenchido.
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (27)

Há oportunidades com salários de mais de R$ 4 mil

Redação
27 de Outubro de 2025
Imagem mostra recipiente com blocos sólidos na cor amarelo escuro. Esses blocos são a cera de carnaúba que é exportada.
Ingrid Coelho

Exportações do Ceará para EUA caem em 19 cidades após tarifaço e prejuízo passa de US$ 11 milhões

Itapipoca e Acaraú foram as cidades mais impactadas pelo tarifaço de Trump

Ingrid Coelho e Milenna Murta*
27 de Outubro de 2025
A imagem mostra vários bilhetes de loteria Quininha espalhados sobre uma mesa, com destaque para a marca no topo dos bilhetes.
Negócios

Loterias do dia sorteiam até R$ 19 milhões nesta segunda (27)

Veja quais jogos pagam os principais prêmios e saiba como apostar.

Redação
27 de Outubro de 2025
Imagem de duas pessoas discutindo negócios imobiliários em uma mesa com uma maquete de uma casa, um calculador e documentos.
Negócios

O que vale mais a pena: comprar imóvel ou alugar e investir?

Veja o passo a passo para tomar a melhor decisão

Milenna Murta*
27 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Agro cearense cresce com tomate, pimentão, algodão e eventos

Na Ibiapaba, no Cariri e na Chapada do Apodi, investimentos privados apoiados pelo governo fazem desenvolver as novas fronteiras agrícolas do Ceará.

Egídio Serpa
27 de Outubro de 2025
maracujás
Negócios

Cinco municípios cearenses estão entre os maiores produtores de maracujá do País; saiba quais

Ceará superou o primeiro lugar do ranking em valor de produção

Letícia do Vale
26 de Outubro de 2025
Imagem mostra a fachada da Sudene
Victor Ximenes

Sudene recebe projetos de R$ 22 bilhões para o Ceará; energia e data centers dominam

Artarquia, porém, não deverá ter recursos suficientes para suprir a demanda e fará um pente-fino nos projetos

Victor Ximenes
26 de Outubro de 2025
Mão de pessoa parda, com manga longa laranja, colocando moedas em um pote de vidro já cheio até quase a borda com outras moedas praas e bronze.
Negócios

Como usar a regra 50-30-20 para organizar o orçamento e poupar?

A estratégia não é recente no mercado financeiro, mas pode gerar dúvidas

Milenna Murta*
26 de Outubro de 2025
Loteca é um dos concursos ofertados pela Caixa Econômica Federal
Negócios

Resultado da Loteca 1217 de hoje 25/10; prêmio é de R$ 1 milhão

Veja como participar do sorteio

A. Seraphim
25 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6012, deste sábado (25/10); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6012, deste sábado (25/10); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
25 de Outubro de 2025
Resultado da +Milionária 297 de hoje 25/10; prêmio é de R$ 10,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 297 de hoje 25/10; prêmio é de R$ 10,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
25 de Outubro de 2025
Resultado da Timemania 2312 de hoje, 25/10; prêmio é de R$ 39,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2312 de hoje, 25/10; prêmio é de R$ 39,0 milhões

O resultado já saiu.

A. Seraphim
25 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3522, deste sábado (25/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3522, deste sábado (25/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão

Resultado já saiu.

A. Seraphim
25 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6862, deste sábado (25/10); prêmio é de R$ 17,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6862, deste sábado (25/10); prêmio é de R$ 17,5 milhões

Resultado já saiu

A. Seraphim
25 de Outubro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2932 deste sábado (25/10); prêmio é de R$ 95,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2932 deste sábado (25/10); prêmio é de R$ 95,0 milhões

Resultado já saiu

A. Seraphim
25 de Outubro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1133 de hoje, 25/10; prêmio é de R$ 200 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1133 de hoje, 25/10; prêmio é de R$ 200 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
25 de Outubro de 2025
Foto de uma floresta.
Negócios

Como uma taxa sobre super-ricos poderia financiar dívidas climáticas?

Entenda proposta.

Agência Brasil
25 de Outubro de 2025