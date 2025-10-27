Aposta no Pará acerta seis dezenas da Dupla Sena 2878 e leva prêmio de R$ 1, 4 milhão
O próximo concurso será realizado na quarta-feira (29)
Uma aposta registrada na cidade de Altamira, no Pará, acertou seis dezenas na Dupla Sena Concurso 2878, sorteada na noite desta segunda-feira (27), e levou o prêmio de R$ 1.483.834,17.
A estimativa de prêmio do próximo concurso, que será realizado na quarta-feira (29), é de R$ 150.000,00.
RESULTADO DE HOJE
- 1º Sorteio: 08 - 04 - 32 - 27 - 37 - 40
- 2º Sorteio: 25 - 33 - 44 - 12 - 30 - 05
Como você pode participar do sorteio da Dupla-Sena 2878?
A Dupla-Sena oferece duas chances de ganhar em cada concurso. Para participar, basta escolher de seis a 15 números entre os 50 disponíveis e para acertar o apostador precisa acertar 3, 4, 5 ou 6 números na primeira, ou segunda chance.
Além disso, o jogador pode optar pela:
- Surpresinha: o sistema escolhe os números aleatoriamente;
- Teimosinha: a mesma aposta pode ser utilizada por 2, 4, 8 ou até 12 concursos consecutivos.
Os sorteios acontecem terças, quintas e sábados, sempre às 20h. Faça sua aposta agora mesmo e não fique de fora!
Quais são as probabilidades de ganhar na Dupla-Sena?
Probabilidade de acertos
As chances de ganhar variam conforme o número de apostas realizadas. Confira as probabilidades segundo a Caixa:
|Probabilidade de acerto (1 em)
|Nº jogados
|Valor
|Sena
|Quina
|Quadra
|Terno
|6
|R$ 3,00
|15.890.700
|60.192
|1.120
|60
|7
|R$ 17,50
|2.270.100
|17.597
|502
|37
|8
|R$ 70,00
|567.525
|6.756
|263
|25
|9
|R$ 210,00
|189.175
|3.076
|153
|18
|10
|R$ 525,00
|75.670
|1.576
|97
|13
|11
|R$ 1.155,00
|34.395
|881
|64
|11
|12
|R$ 2.310,00
|17.197
|528
|45
|9
|13
|R$ 4.290,00
|9.260
|333
|33
|7
|14
|R$ 7.507,50
|5.291
|220
|25
|6
|15
|R$ 12.512,50
|3.174
|151
|19
|5
Quer aumentar suas chances? Considere jogar com mais dezenas e participe de bolões para melhorar suas probabilidades!
Como apostar sem sair de casa na Dupla-Sena?
Agora você pode apostar online sem precisar ir a uma lotérica. Aproveite a comodidade e garanta sua participação no próximo sorteio!
Requisitos simples para fazer sua aposta on-line:
- Ter mais de 18 anos;
- Possuir um CPF ativo;
- Ter um e-mail válido;
- Utilizar um cartão de crédito com as principais bandeiras.
Passo a passo para fazer seu cadastro:
- Acesse o site oficial: www.loteriasonline.caixa.gov.br
- Preencha seus dados pessoais;
- Confirme o cadastro clicando no link enviado para seu e-mail;
- Finalize o preenchimento e comece a apostar!
Para fazer sua aposta online é necessário seguir os requisitos acima e não deixe essa oportunidade escapar! Faça sua aposta agora mesmo e fique na torcida pelo grande prêmio!
