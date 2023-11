Zac Efron reage sobre desejo de Matthew Perry de que ele o interpretasse no cinema: ‘Honrado’

Ao saber que Matthew Perry desejava que ele o interpretasse em uma cinebiografia, Zac Efron reagiu orgulhoso, em bate-papo com a People desta quarta-feira (8), durante o lançamento de seu mais novo filme, "The Iron Claw". "Estou honrado em saber que ele estava pensando em mim para interpretá-lo. Veremos. Eu ficaria honrado em fazer isso", afirmou.

A estrela de "High School Musical" relembrou momentos em que eles contracenaram juntos a comédia "17 Outra Vez" (2009). “Ele foi um mentor para mim, e fizemos um filme muito legal. Eu o admirei, aprendi o timing cômico daquele cara. Quero dizer, quando estávamos filmando, foi tão surreal para mim olhar e vê-lo lá porque aprendi muito com ele, com toda a sua vida", declarou. O astro lamentou a morte do colega. “Ainda estou devastado que ele se foi”.

O desejo de Perry foi revelado, em 1º de novembro, pela amiga dele, Athenna Crosby. Ela comentou os sonhos do astro ao Entertainment Tonight, lembrando que os dois almoçaram juntos um dia antes da morte de Perry.

“Ele disse que queria fazer um filme sobre sua vida. Já havia trabalhado com o Zac Efron no passado [no filme "17 Outra Vez"], e ele queria que o ator interpretasse uma versão mais jovem dele. Matthew disse que iria convidá-lo em breve", detalhou Athenna.

A amiga do eterno Chandler de "Friends" ainda comentou o porquê de o ator querer lançar uma cinebiografia: "Ele só queria compartilhar mais sobre sua história e sua recuperação do vício para que pudesse ajudar mais pessoas. Ele estava otimista e feliz com tudo o que queria fazer".

Matthew Perry foi encontrado sem vida, na jacuzzi de casa, em Los Angeles, no último dia 28 de outubro. As investigações em torno do ocorrido ainda estão em aberto.