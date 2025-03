Xamã fala sobre solteirice após término com Sophie Charlotte

O cantor e ator Xamã está solteiro após o término do namoro com a atriz Sophie Charlotte. Nessa terça-feira (4), ele desfilou na escola de samba Grande Rio, no Rio de Janeiro, e falou sobre a nova fase:

“Tá maravilha, estou amarradão. Estamos curtindo, a gente tá muito feliz, a gente terminou, mas a gente é muito amigo ainda e a gente gosta muito de carnaval. Acho que esse momento é muito bacana pra gente poder seguir a vida, tá tudo certo”, disse, ao Gshow, afastando qualquer tipo de mal-estar entre os dois.

O artista ainda negou que o fim do namoro tenha sido motivado pela correria do trabalho.

Sophie também falou sobre o término ao ser entrevistada no Carnaval e disse palavras carinhosas sobre o ex. “Estou solteira, não estou mais com o Xamã. Nos separamos, mas respeito e amo muito ele”, disse a Gshow, sem entrar em detalhes.

Sophie e Xamã se conheceram nos bastidores da novela "Renascer”, da Globo.

