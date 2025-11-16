Virginia e Vini Jr têm quarto decorado em Londres; amigo flagra surpresa romântica

A influenciadora digital Virginia Fonseca teve a manhã de domingo(16) em Londres registrada por Hebert Gomes, amigo que a acompanha na viagem para assistir Vini Jr. em campo. Um dia após o jogo do Brasil no Emirates Stadium, contra o Senegal, Hebert invadiu o quarto da influenciadora para acordá-la, e acabou mostrando uma cena inesperada.

Nos stories, ele filmou o momento em que entra no quarto e encontra a influenciadora ainda dormindo. O que chamou a atenção dos seguidores foi a decoração romântica espalhada pelo ambiente: balões rosa e em formato de coração enfeitavam o cômodo, além de velas e um porta-retratos com uma foto de Virginia ao lado de Vini Jr.

Hebert brincou sobre a dificuldade de tirar a amiga da cama. “Fui lá acordar ela, gente. Ela queria dormir mais um pouco, então assim… Vamos esperar, né? Eu tava pensando em treinar, só que aí eu quero esperar ela também, porque eu tenho certeza que ela vai querer treinar”, disse nos vídeos.

A viagem à capital inglesa marcou mais um momento de apoio de Virginia ao namorado, que atuou na partida amistosa. Já os fãs, claro, não deixaram passar a decoração do quarto, que reforçou o clima romântico do casal.