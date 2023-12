Vídeo de Neymar olhando Virgínia dançar durante cruzeiro viraliza

Viralizou nas redes sociais um vídeo de Virgínia Fonseca dançando no meio de uma roda de samba durante o cruzeiro de Neymar. Isso porque, segundo apontaram internautas, a influenciadora aparece na gravação levando uma "secada" do jogador de futebol.

ze felipe que se cuide virginia dançando até o chão pic.twitter.com/zxpi85XToB — Favela Caiu No Face (@Favelacaiunfce) December 28, 2023

O momento foi registrado enquanto o craque e os amigos cantavam a música "Dança do Bole-bole", do grupo Exaltasamba. Nas imagens, Virgínia dança sob os olhares de Neymar. Muitos internautas questionaram onde estava Zé Felipe, marido da influenciadora, naquele momento.

"Zé Felipe que se cuide. Virgínia dançando até o chão", disse um. "Onde está o Zé Felipe?", indagou outra. "Zé Felipe que se cuide, porque o jeito que o Neymar olhou pra Virginia dançando aqui, meu amigo kkk", acrescentou um terceiro.

No entanto, houve quem afirmasse que não houve nada de mais no vídeo. "Que século vocês vivem, hein? Vocês preferem ver os machos mandando na mulher e acharem que são donos dela, né? A garota tá se divertindo, foi pro passeio desse pra ficar sentada do lado do marido só por que é casada?", perguntou uma usuária.