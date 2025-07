Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (12/7)

A manhã começa com a Lua em Aquário formando um trígono com Vênus: bons encontros, ideias criativas e acordos afetivos ou profissionais podem fluir com leveza. Relacionamentos ganham um tom mais livre e inteligente — aproveite para conversar com quem soma.



À tarde, a Lua se opõe a Mercúrio em Leão. A tensão pode surgir entre o desejo de se expressar com firmeza e a necessidade de ouvir o outro. Evite cair na armadilha de querer ter sempre razão. Solte um pouco o controle. Compartilhar ideias e escutar pontos de vista diferentes pode abrir caminhos surpreendentes.



O céu está cheio de ideias brilhantes. A sua também pode ganhar vida se você deixar ela circular.

Signo de Peixes hoje

Você pode perceber uma certa confusão mental ou emocional no fim do dia. Em vez de se perder em suposições, confie mais no que sente. O silêncio pode te dar as respostas que as palavras não conseguem. Meditar ou escrever pode ser bom hoje.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.