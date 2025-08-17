Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (17/8)

O domingo chega inquieto, com a mente fervendo de ideias, justificativas e argumentos. A Lua em Gêmeos nos coloca em contato com perguntas, dúvidas e múltiplas possibilidades. Mas ao tensionar os nodos lunares, ela nos lembra que não dá para seguir em todas as direções ao mesmo tempo.



Hoje, não se trata de encontrar a explicação mais bonita ou a desculpa mais convincente. O céu pede escolhas firmes — mesmo que sua mente queira escapar pela tangente. É preciso sustentar seus ideais sem se perder em racionalizações.



O que não abrir mão hoje:

Da sua verdade interior. Cuidado com narrativas intelectuais que tentam suavizar escolhas difíceis.

Da coerência com seu propósito. Não é sobre agradar os outros ou parecer correto, mas sobre caminhar na direção que realmente te fortalece.

Do silêncio. Nem toda decisão nasce do excesso de palavras. Às vezes, o que clareia é a pausa.



Dicas práticas para o dia:

Escreva suas principais dúvidas em um papel. Depois, corte aquilo que claramente é desculpa ou autoengano.

Se sentir dispersão, escolha uma prioridade e dedique energia só a ela.

Evite conversas que giram em círculos — a quadratura da Lua com os nodos pode trazer debates vazios.

Abra espaço para leituras leves, caminhadas ou atividades que movimentem o corpo: isso ajuda a assentar a mente.



Não acredite em todo pensamento que passar pela sua cabeça. Questione-se: isso é verdade ou é apenas um jeito de fugir da decisão que preciso tomar?

Signo de Áries hoje

O domingo mexe com sua forma de se comunicar e aprender. Pode surgir ansiedade para explicar demais ou justificar escolhas. Evite se perder em argumentos: escolha o que realmente te fortalece e fale com clareza.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.