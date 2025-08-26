Val Marchiori revela descoberta de câncer de mama: 'Parece que o mundo está acabando'

A empresária Val Marchiori, de 50 anos, revelou nesta terça-feira (26) que recebeu o diagnóstico de câncer de mama após um exame de rotina. A ex-modelo compartilhou a notícia em um vídeo publicado no Instagram.

Veja o anúncio de Val Marchiori

"Vocês que me vêem sempre arrumada, bonita, fazendo festa... Hoje estou aqui para dar uma notícia não tão boa", iniciou ela. “Fui fazer um exame de rotina e sempre tive medo de fazer mamografia. Tive que fazer uma biópsia por causa de um nódulo suspeito na mama direita e hoje saiu o resultado. É um tumor maligno, um câncer de mama”, disse ela, emocionada.

Veja também Zoeira Intérprete de Chiquinha é internada após crise de saúde no México

Durante o relato, Val não conteve a emoção e chorou ao explicar sua reação ao receber o laudo médico, sentindo-se "sem chão". Ela também fez um alerta às mulheres para que façam exames periódicos.

"A gente fica sem chão. Fico culpando a mim mesma, e quantas mulheres também que deixam de fazer por medo. Se eu já tivesse de repente feito... É muito difícil quando a gente recebe a notícia, parece que o mundo está acabando”, desabafou.

Recebendo apoio de fãs e admiradores, Val expressou sua fé em um desfecho positivo e reiterou o alerta: “Tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. E essa é a minha mensagem: mulheres, não deixem de fazer mamografia por medo. Quando fazemos antes, podemos tentar resolver. É um alerta. Faça mamografia!", finalizou.