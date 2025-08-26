Diário do Nordeste
Intérprete de Chiquinha é internada após crise de saúde no México

María Antonieta de las Nieves foi diagnosticada com baixo nível de sódio

Zoeira
María Antonieta de las Nieves tem 78 anos
Legenda: María Antonieta de las Nieves tem 78 anos
Foto: Reprodução/Instagram

María Antonieta de las Nieves, a eterna Chiquinha do seriado “Chaves”, foi internada na semana passada após sofrer uma “forte crise de ansiedade”, segundo a revista mexicana TVNotas. No entanto, o diagnóstico hospitalar revelou outra causa: a atriz de 78 anos apresentava baixo nível de sódio, consequência de um desgaste neurológico, conforme relatou uma amiga próxima à publicação.

Ainda segundo a reportagem, pessoas próximas afirmaram que María Antonieta mantém o desejo de seguir trabalhando, mas que o excesso de compromissos estaria cobrando seu preço. “É muito estresse acumulado”, disse a fonte, destacando que a saúde da atriz já vinha preocupando os amigos.

Ainda segundo a publicação, durante uma viagem ao Peru há algumas semanas, a artista demonstrou dificuldades para se expressar com clareza e chegou a ter problemas até para engolir saliva. Além disso, estaria visivelmente mais magra e com olheiras, sinais que foram interpretados como reflexo do desgaste neurológico.

A filha da atriz, Verónica Fernandez, confirmou a internação, mas tranquilizou os fãs. “Ela já está bem, está aqui em casa, obrigada por perguntar”, disse à revista mexicana.

Apesar da melhora, uma fonte próxima criticou a ausência dos filhos durante o período em que María Antonieta esteve no hospital. “Ela ficou muito triste porque os filhos não puderam ficar com ela. À noite, a deixaram sozinha, e contrataram apenas uma enfermeira para supervisioná-la. Fiquei sabendo que ela despertava e começava a dizer coisas sem sentido. A enfermeira cuidou para que não arrancasse o soro ou se machucasse”, relatou.

