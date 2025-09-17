Diário do Nordeste
TV Globo exibe 'Viagem 2 - A Ilha Misteriosa' na 'Sessão da Tarde' desta quarta-feira (17)

A 'Sessão da Tarde' desta quarta-feira (17) traz aventura e diversão para toda a família

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Cena de ação e aventura com quatro personagens (três homens e uma mulher) em uma floresta tropical, mostrando surpresa e preocupação. Diversidade de idades e expressões faciais intensas. Da direita para esquerda: homem jovem e branco, de cabelos castanhos, camisa preta com estampa vermelha e mochila nas costas; homem pardo ajoelhado, com camisa de botão nas cores azul e roxo, cabelos pretos, barba rala e bigode; mulher jovem e branca, de cabelos castanhos, blusa roxa e jaqueta branca; homem pardo e careca, de blsa cinza suada e relógio de pulso.
Legenda: O filme é estrelado por Josh Hutcherson, Dwayne Johnson, Michael Caine, Vanessa Hudgens e Kristin Davis
Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira (17), a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme "Viagem 2 - A Ilha Misteriosa", uma das superproduções de ação e aventura mais emocionantes dos últimos anos.

A sessão vai ao ar logo após "Terra Nostra - Edição Especial", que começa às 14h45, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.

Saiba qual é o resumo de 'Viagem 2 - A Ilha Misteriosa' que vai passar na 'Sessão da Tarde'

Confira um resumo rápido e completo do que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

Sean Anderson descobre uma misteriosa mensagem de rádio, que parece ter sido enviada por seu avô, desaparecido há dois anos. Ele não gosta de seu padrasto Hank Parsons, mas recebe sua ajuda para decifrar os códigos do texto, e juntos eles descobrem o paradeiro do idoso aventureiro em uma ilha misteriosa. Para chegar lá, a dupla contrata o piloto de helicóptero Gabato e sua filha Kailani, mas muitos perigos aguardam os viajantes na ilha.

Conheça o elenco principal de 'Viagem 2 - A Ilha Misteriosa'

A trama de "Viagem 2 - A Ilha Misteriosa" ganha vida através de um elenco que entrega atuação, diversão e muito carisma. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:

  • Elenco: Josh Hutcherson, Dwayne Johnson, Michael Caine, Vanessa Hudgens, Kristin Davis;

Veja curiosidades sobre o filme da 'Sessão da Tarde' de hoje

Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de Viagem 2 - A Ilha Misteriosa que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!

  • A ilha é lar de diversos animais gigantes, mas também de pôneis bem pequenos. As cenas com os pôneis miniatura foram feitas com pôneis de verdade, e não por computação gráfica, para manter o realismo.
  • O som de um dos monstros que ataca os personagens é na verdade uma mistura de dois sons: um rugido de leão e um grito de elefante.

Assista ao trailer de 'Viagem 2 - A Ilha Misteriosa'

Assista ao trailer de "Viagem 2 - A Ilha Misteriosa" e veja as principais cenas do filme antes de assistir:

