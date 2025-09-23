TV Globo exibe 'Truque de Mestre - O 2º Ato' na 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (23)

Nesta terça-feira (23), a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme "Truque de Mestre - O 2º Ato", uma das superproduções de ação mais emocionantes dos últimos anos.

A sessão vai ao ar logo após "Terra Nostra - Edição Especial", que começa às 14h45, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.

Saiba qual é o resumo de 'Truque de Mestre - O 2º Ato' que vai passar na 'Sessão da Tarde'

Confira um resumo rápido e completo do que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

Após enganarem o FBI, ilusionistas foragidos são protegidos por Dylan Rhodes, agente duplo infiltrado. Enquanto desviam da perseguição oficial, o grupo prepara seu próximo golpe: expor um gênio da tecnologia que rouba dados pessoais.

Conheça o elenco principal de 'Truque de Mestre - O 2º Ato'

A trama de "Truque de Mestre - O 2º Ato" ganha vida através de um elenco que entrega atuação e carisma em cada cena. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:

Elenco: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Daniel Radcliffe;

Veja curiosidades sobre o filme da 'Sessão da Tarde' de hoje

Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de "Truque de Mestre - O 2º Ato" que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!

O filme se destaca por suas paisagens e cenários impressionantes. A produção filmou em diversas cidades, como Londres, Macau e Nova York, utilizando locações reais em vez de cenários em estúdio.

Assim como no primeiro filme, a equipe de produção contratou o famoso mágico e ilusionista Keith Barry para ser o consultor técnico. Ele foi responsável por treinar o elenco, coreografar os truques de mágica e garantir que as cenas de ilusão fossem o mais realistas e impressionantes possível.

Assista ao trailer de 'Truque de Mestre - O 2º Ato'

Assista ao trailer de "Truque de Mestre - O 2º Ato" e veja as principais cenas do filme antes de assistir: