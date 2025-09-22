TV Globo exibe 'Somos Todos Iguais na 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira (22)

Nesta segunda-feira (22), a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme "Somos Todos Iguais", uma das superproduções de melodrama mais aclamadas dos últimos anos.

A sessão vai ao ar logo após "Terra Nostra - Edição Especial", que começa às 14h45, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.

Saiba qual é o resumo de 'Somos Todos Iguais' que vai passar na 'Sessão da Tarde'

Confira um resumo rápido e completo do que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

Deborah Hall é uma mulher religiosa que luta contra um grave câncer. Casada com Ron, um importante negociante de arte, ela insiste para que o marido se aproxime de Denver, um morador de rua com um passado de sofrimento e exploração.

Conheça o elenco principal de 'Somos Todos Iguais'

A trama de "Somos Todos Iguais" ganha vida através de um elenco que entrega atuação, drama e carisma durante todo o filme. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:

Elenco: Greg Kinnear, Renée Zellweger, Djimon Hounsou, Jon Voight, Olivia Holt;

Veja curiosidades sobre o filme da 'Sessão da Tarde' de hoje

Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de "Somos Todos Iguais" que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!

A história real de Ron e Denver é um poderoso testemunho sobre amizade, compaixão e superação de preconceitos. O filme busca transmitir essa mensagem de esperança e humanidade, mostrando como conexões inesperadas podem transformar vidas.

A produção do filme contou com o apoio e a consultão de Ron Hall, que se envolveu ativamente no processo para garantir que a essência de sua história com Denver fosse fielmente retratada.

Assista ao trailer de 'Somos Todos Iguais'

Assista ao trailer de "Somos Todos Iguais" e veja as principais cenas do filme antes de assistir: