TV Globo exibe 'Shrek para Sempre' na 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (9)

Nesta terça-feira (9), a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme "Shrek para Sempre", uma das superproduções de animação e comédia mais populares dos últimos anos.

A sessão vai ao ar logo após "História de Amor - Edição Especial", que começa às 15h10, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.

Saiba qual é o resumo de Shrek para Sempre que vai passar na Sessão da Tarde

Confira um resumo rápido e completo do que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

Há muito tempo casado, Shrek fica com tédio e começa a ter saudades dos dias em que se sentia um ogro de verdade. Para recuperá-los, ele firma um pacto com Rumpelstiltskin e é levado a um mundo onde ogros são caçados e ele e Fiona nunca se conheceram, além de que seus amigos Burro e Gato de Botas também não o reconhecem. Shrek precisa encontrar um jeito de se livrar do contrato para recuperar sua vida normal e seu grande amor.

Conheça o elenco principal de Shrek para Sempre

A trama de Shrek para Sempre ganha vida através de um elenco que entrega atuação e carisma em cada frame. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:

Elenco: Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz

Veja curiosidades sobre o filme da Sessão da Tarde de hoje

Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de Shrek para Sempre que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!

O "Adeus" da Franquia : Este filme foi originalmente planejado como o último da série principal, servindo como uma conclusão para a jornada de Shrek.

: Este filme foi originalmente planejado como o último da série principal, servindo como uma conclusão para a jornada de Shrek. O Vilão de Múltiplas Vozes : A voz do vilão Rumpelstiltskin foi dublada em 13 idiomas por um único ator, Walt Dohrn, que também era o diretor do filme.

: A voz do vilão Rumpelstiltskin foi dublada em 13 idiomas por um único ator, Walt Dohrn, que também era o diretor do filme. Recorde de Produção: A produção do filme levou cerca de três anos para ser concluída, envolvendo centenas de animadores e artistas para criar os cenários e os novos visuais dos personagens.

Assista ao trailer de Shrek para Sempre

Assista ao trailer de Shrek para Sempre e veja as principais cenas do filme antes de assistir: