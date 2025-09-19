TV Globo exibe 'Robin Hood - A Origem' na 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (19)

Nesta sexta-feira (19), a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme "Robin Hood - A Origem", uma das superproduções de aventura mais empolgantes dos últimos anos.

A sessão vai ao ar logo após "Terra Nostra - Edição Especial", que começa às 14h45, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.

Saiba qual é o resumo de 'Robin Hood - A Origem' que vai passar na 'Sessão da Tarde'

Confira um resumo rápido e completo do que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

Um cruzado endurecido pela batalha e um guerreiro mouro criam uma revolta contra a coroa inglesa.

Conheça o elenco principal de 'Robin Hood - A Origem'

A trama de "Robin Hood - A Origem" ganha vida através de um elenco que entrega atuação e emoção durante toda a trama. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:

Elenco: Taron Egerton, Jamie Foxx, Ben Mendelsohn, Eve Hewson, Jamie Dornan;

Veja curiosidades sobre o filme da 'Sessão da Tarde' de hoje

Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de "Robin Hood - A Origem" que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!

O filme foi produzido por ninguém menos que Leonardo DiCaprio. Ele atuou como um dos produtores, através de sua produtora Appian Way, embora não tenha atuado no filme.

Para o papel, Taron Egerton passou por um treinamento físico e de arco e flecha extremamente intenso. Ele precisou aprender a usar o arco de forma convincente para as cenas de ação, o que exigiu muita dedicação nos bastidores.

Assista ao trailer de 'Robin Hood - A Origem'

Assista ao trailer de Robin Hood - A Origem e veja as principais cenas do filme antes de assistir: