Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

TV Globo exibe 'Robin Hood - A Origem' na 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (19)

A 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (19) traz ação e aventura para o público de casa

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Cena de uma batalha com personagem jovem usando armadura e apontando flecha em um cenário de destruição e guerra.
Legenda: Elenco é composto por Taron Egerton, Jamie Foxx, Ben Mendelsohn, Eve Hewson e Jamie Dornan.
Foto: Divulgação.

Nesta sexta-feira (19), a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme "Robin Hood - A Origem", uma das superproduções de aventura mais empolgantes dos últimos anos.

A sessão vai ao ar logo após "Terra Nostra - Edição Especial", que começa às 14h45, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.

Saiba qual é o resumo de 'Robin Hood - A Origem' que vai passar na 'Sessão da Tarde'

Confira um resumo rápido e completo do que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

Um cruzado endurecido pela batalha e um guerreiro mouro criam uma revolta contra a coroa inglesa.

Conheça o elenco principal de 'Robin Hood - A Origem'

A trama de "Robin Hood - A Origem" ganha vida através de um elenco que entrega atuação e emoção durante toda a trama. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:

  • Elenco: Taron Egerton, Jamie Foxx, Ben Mendelsohn, Eve Hewson, Jamie Dornan;

Veja curiosidades sobre o filme da 'Sessão da Tarde' de hoje

Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de "Robin Hood - A Origem" que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!

  • O filme foi produzido por ninguém menos que Leonardo DiCaprio. Ele atuou como um dos produtores, através de sua produtora Appian Way, embora não tenha atuado no filme.
  • Para o papel, Taron Egerton passou por um treinamento físico e de arco e flecha extremamente intenso. Ele precisou aprender a usar o arco de forma convincente para as cenas de ação, o que exigiu muita dedicação nos bastidores.

Assista ao trailer de 'Robin Hood - A Origem'

Assista ao trailer de Robin Hood - A Origem e veja as principais cenas do filme antes de assistir:

Assuntos Relacionados
Imagem, em escala de cinza, mostra o compositor Brett James, ganhador do Grammy, sentado em um banco enquanto se apoia sobre um violão no seu colo e sorrir.
Zoeira

Vencedor do Grammy, compositor Brett James morre aos 57 anos

Ao longo da carreira, o compositor criou canções para diversas estrelas, como Taylor Swift, Carrie Underwood e Nick Jonas

Carol Melo
Há 17 minutos
Cena de uma batalha com personagem jovem usando armadura e apontando flecha em um cenário de destruição e guerra.
Zoeira

TV Globo exibe 'Robin Hood - A Origem' na 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (19)

A 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (19) traz ação e aventura para o público de casa

A. Seraphim
Há 1 hora
Alvaro e Lucas Leto trocando um beijo romântico em um ambiente de restaurante ao ar livre, com mesas de madeira e cadeiras, em um clima íntimo.
Zoeira

Alvaro e Lucas Leto são flagrados aos beijos em quiosque no Rio de Janeiro

Os dois são participantes do quadro Dança dos Famosos 2025

Geovana Almeida*
Há 2 horas
Wanessa, de vestido amarelo, e Allan, de blusa verde e calça preta, indo embora no mesmo veículo. Vegetação tropical ao fundo, perto de um carro preto e uma estrutura de bar.
Zoeira

Wanessa Camargo e Allan Souza Lima são vistos saindo juntos de quiosque no RJ

Artistas deixaram a Barra da Tijuca no mesmo veículo, na madrugada desta sexta-feira (19)

Redação
19 de Setembro de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (19)

Ao ouvirem o carro de Marilda e Aderbal se aproximando, Candinho e seus amigos tentam abrir a porta do galpão.

A. Seraphim
19 de Setembro de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (19)

Jaques proíbe Leo de pegar as sobras de material da Boaz, e humilha a mulher.

A. Seraphim
19 de Setembro de 2025
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (19)

Depois de brigar com Guiomar, Raul decide sair de casa.

A. Seraphim
19 de Setembro de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (19)

Olavo critica César.

A. Seraphim
19 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025