TV Globo exibe 'Os Suburbanos - O Filme' na 'Sessão da Tarde' desta quinta-feira (4)

Nesta quinta-feira (4), a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme "Os Suburbanos - O Filme", uma das superproduções de comédia mais populares dos últimos anos.

A sessão vai ao ar logo após "História de Amor - Edição Especial" que começa às 15h15, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.

Confira um resumo rápido e completo de 'Os Suburbanos - O Filme', que vai passar na Sessão da Tarde

Jefinho sonha em se tornar um cantor de pagode famoso e, para tanto, se dispõe a tudo, até mesmo limpar a piscina do dono da gravadora, de olho em uma possível oportunidade.

Conheça o elenco principal de Os Suburbanos - O Filme

A trama de Os Suburbanos - O Filme ganha vida através de um elenco que entrega atuação e carisma em cada cena. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:

Elenco: Rodrigo Sant'Anna, Carla Cristina Cardoso, Babu Santana, Mariah da Penha, Isabelle Marques

Veja curiosidades sobre o filme da Sessão da Tarde de hoje

Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de Os Suburbanos - O Filme que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!

A comédia, tanto na série quanto no filme, se inspira diretamente na vida e nas experiências do ator Rodrigo Sant'Anna na Zona Norte do Rio de Janeiro;

na Zona Norte do Rio de Janeiro; Mesmo interpretando Jefinho há muito tempo, Rodrigo Sant'Anna viu no filme a oportunidade de trazer um novo olhar para o personagem;

A cantora e apresentadora Jojo Todynho faz uma participação especial no filme, o que foi motivo de grande alegria para o ator Babu Santana.

Assista ao trailer de 'Os Suburbanos - O Filme'

Assista ao trailer de Os Suburbanos - O Filme e veja as principais cenas do filme antes de assistir: