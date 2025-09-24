Diário do Nordeste
TV Globo exibe Os Homens São de Marte... E É pra Lá que Eu Vou! na 'Sessão da Tarde' desta quarta-feira, 24/9

A 'Sessão da Tarde' desta quarta-feira, 24/9 traz Monica Martelli e Paulo Gustavo em filme campeão de bilheteria

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Cena do filme Os Homens São de Marte... E É pra Lá que Eu Vou!, com Paulo Gustavo e Monica Martelli.
Legenda: O longa tem Paulo Gustavo e Monica Martelli no elenco.
Foto: Divulgação.

Nesta quarta-feira, 24/9, a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme 'Os Homens São de Marte... E É pra Lá que Eu Vou!', uma das superproduções com Monica Martelli e Paulo Gustavo no elenco.

A sessão vai ao ar logo após Terra Nostra - Edição Especial que começa às 14:45, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.

Saiba qual é o resumo de Os Homens São de Marte... E É pra Lá que Eu Vou! que vai passar na Sessão da Tarde

Confira um resumo rápido e completo do que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

Fernanda, de 39 anos, trabalha organizando casamentos. A grande ironia é que ela é solteira. A produtora lida com os mais diversos tipos de homem e reserva grande parte do seu tempo à procura do par perfeito.

Conheça o elenco principal de Os Homens São de Marte... E É pra Lá que Eu Vou!

A trama de Os Homens São de Marte... E É pra Lá que Eu Vou! ganha vida por meio de um elenco que entrega atuação e muito humor. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:

  • Elenco: Mônica Martelli, Paulo Gustavo, Daniele Valente, Marcos Palmeira, Humberto Martins.

Veja curiosidades sobre o filme da Sessão da Tarde de hoje

Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de Os Homens São de Marte... E É pra Lá que Eu Vou! que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!

  • O filme é uma adaptação da peça de sucesso homônima que esteve oito anos em cartaz pelo Brasil e foi sucesso de bilheteria, atraindo 1,5 milhão de espectadores;
  • A parceria, cumplicidade, amor e bom humor dos personagens refletiam a relação de Mônica e Paulo fora do set;
  • Nos bastidores, os atores se encontraram pela primeira vez quando Mônica atuava na peça "Os Homens São De Marte... E É Pra Lá Que Eu Vou" no Rio de Janeiro. Mesmo sem a conhecer, Paulo criou coragem e disse que tinha ido vê-la no teatro quatro vezes e falou sobre o seu projeto "Minha Mãe É uma Peça". Depois disso, eles não se desgrudaram;
  • Em 2014, quando o espetáculo estrelado por Mônica foi adaptado para os cinemas, a atriz convidou Paulo para interpretar o amigo e sócio de Fernanda, o divertido Aníbal. 

Assista ao trailer de Os Homens São de Marte... E É pra Lá que Eu Vou!

Assista ao trailer de Os Homens São de Marte... E É pra Lá que Eu Vou! e veja as principais cenas do filme antes de assistir:

A. Seraphim
Há 25 minutos
