TV Globo exibe 'Mulheres ao Ataque' na 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (2)
A 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (2) traz comédia e ação para o público de casa
Nesta terça-feira (2), a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme Mulheres ao Ataque, uma das comédias mais engraçadas dos anos 2010
A sessão vai ao ar logo após História de Amor - Edição Especial que começa às 15:15, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.
Confira um resumo rápido e completo de 'Mulheres ao Ataque', que vai passar na Sessão da Tarde
Uma jovem descobre que seu namorado é casado com outra mulher e decide entrar em contato com a esposa dele para propor que as duas se vinguem juntas. Uma estranha amizade começa a nascer entre as duas, mas a situação piora quando elas descobrem que uma terceira mulher está envolvida. Logo, a terceira pretendente se une ao grupo para também participar da vingança.
Conheça o elenco principal de Mulheres ao Ataque
A trama de Mulheres ao Ataque ganha vida através de um elenco que entrega atuação. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:
- Elenco: Cameron Diaz, Leslie Mann, Kate Upton, Nikolaj Coster-Waldau, Taylor Kinney
Veja curiosidades sobre o filme da Sessão da Tarde de hoje
Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de Mulheres ao Ataque que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!
- A personagem Lydia, assistente de Carly (Cameron Diaz), interpretada por Nicki Minaj, foi criada especialmente para a rapper.
- Para as cenas de surfe no filme, Cameron Diaz não usou uma dublê.
- A trama de "Mulheres ao Ataque" é baseada em uma história real. A ideia surgiu a partir de uma amiga do diretor, que descobriu que seu marido a estava traindo.
Assista ao trailer de Mulheres ao Ataque
Assista ao trailer de Mulheres ao Ataque e veja as principais cenas do filme antes de assistir: