TV Globo exibe 'Mulheres ao Ataque' na 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (2)

Nesta terça-feira (2), a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme Mulheres ao Ataque, uma das comédias mais engraçadas dos anos 2010

A sessão vai ao ar logo após História de Amor - Edição Especial que começa às 15:15, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.

Confira um resumo rápido e completo de 'Mulheres ao Ataque', que vai passar na Sessão da Tarde

Uma jovem descobre que seu namorado é casado com outra mulher e decide entrar em contato com a esposa dele para propor que as duas se vinguem juntas. Uma estranha amizade começa a nascer entre as duas, mas a situação piora quando elas descobrem que uma terceira mulher está envolvida. Logo, a terceira pretendente se une ao grupo para também participar da vingança.

Conheça o elenco principal de Mulheres ao Ataque

A trama de Mulheres ao Ataque ganha vida através de um elenco talentoso. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:

Elenco: Cameron Diaz, Leslie Mann, Kate Upton, Nikolaj Coster-Waldau, Taylor Kinney

Veja curiosidades sobre o filme da Sessão da Tarde de hoje

Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de Mulheres ao Ataque que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!

A personagem Lydia , assistente de Carly (Cameron Diaz), interpretada por Nicki Minaj, foi criada especialmente para a rapper.

, assistente de Carly (Cameron Diaz), interpretada por Nicki Minaj, foi criada especialmente para a rapper. Para as cenas de surfe no filme, Cameron Diaz não usou uma dublê.

não usou uma dublê. A trama de "Mulheres ao Ataque" é baseada em uma história real. A ideia surgiu a partir de uma amiga do diretor, que descobriu que seu marido a estava traindo.

Assista ao trailer de Mulheres ao Ataque

