TV Globo exibe 'Mudança de Hábito' na 'Sessão da Tarde' desta quarta-feira (27)

A 'Sessão da Tarde' desta quarta-feira (27) traz muita diversão para o público de casa

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Mulher negra com cabelos cacheados ao centro, vestindo hábitos de freira, cercada por freiras sorridentes, simbolizando a união e fé na congregação religiosa.
Legenda: Whoopi Goldberg, Maggie Smith, Kathy Najimy, Wendy Makkena e Mary Wickes
Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira (27), a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme "Mudança de Hábito", uma das superproduções mais divertidas dos anos 1990.

A sessão vai ao ar logo após "História de Amor - Edição Especial" que começa às 14h45, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.

Confira um resumo rápido e completo de "Mudança de Hábito", que vai passar na Sessão da Tarde

A cantora Deloris Van Cartier vê seu namorado mafioso Vince LaRocca cometer um homicídio. Para a sua proteção, ela é transferida para um convento na Califórnia e começa a mudar a vida tranquila das irmãs. Em um esforço para mantê-la longe de problemas, Deloris é colocada no coro do convento.

Conheça o elenco principal de Mudança de Hábito

A trama de Mudança de Hábito ganha vida através de um elenco que entrega atuação e [inserir características positivas do elenco]. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:

  • Elenco: Whoopi Goldberg, Maggie Smith, Kathy Najimy, Wendy Makkena, Mary Wickes

Veja curiosidades sobre o filme da Sessão da Tarde de hoje

Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de Mudança de Hábito que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!

  • O papel da cantora Deloris Van Cartier foi escrito originalmente para Bette Midler. Ela, no entanto, recusou o papel por acreditar que seu público não gostaria de vê-la interpretando uma freira.
  • O ator Harvey Keitel, que interpreta Vince LaRocca, o vilão do filme, estava andando na rua, em Nova Iorque, quando o diretor o convidou para participar do filme. Keitel aceitou, mas disse que só faria o papel se pudesse ser um vilão.
  • O sucesso de Mudança de Hábito levou à produção de Mudança de Hábito 2: Mais Loucuras no Convento, em 1993, e a uma adaptação para os palcos, com o musical Sister Act: The Musical

Assista ao trailer de Mudança de Hábito

Assista ao trailer de Mudança de Hábito e veja as principais cenas do filme antes de assistir:

