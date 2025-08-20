TV Globo exibe 'Megan Leavey' na 'Sessão da Tarde' desta quarta-feira (20)

Nesta quarta-feira (20), a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme "Megan Leavey', um dos filmes mais instigantes dos últimos anos

A sessão vai ao ar logo após "História de Amor - Edição Especial", que começa às 14h45, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.

Confira um resumo rápido e completo de Megan Leavey que vai passar na Sessão da Tarde

A agente da marinha norte-americana Megan Leavey é uma especialista em treinamento de cães para detectar bombas. Ela é enviada ao Iraque, onde forma uma boa parceria com o cão Rex. No entanto, Megan é ferida e afastada do campo de batalha. Enquanto isso, o cão permanece em atividade, e ela espera a aposentadoria do animal para poder adotá-lo. Antes desse prazo, a ex-agente descobre que o cachorro sofrerá uma eutanásia e luta para reverter essa decisão.

Conheça o elenco principal de Megan Leavey

A trama de Megan Leavey ganha vida através de um elenco que entrega atuação e emoção. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:

Elenco: Kate Mara, Edie Falco, Ramon Rodriguez, Tom Felton, Damson Idris

Veja curiosidades sobre o filme da Sessão da Tarde de hoje

Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de Megan Leavey que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!

O cão que interpretou Rex, chamado Varco , era um pastor alemão holandês. Varco foi o único dos quatro cães que interpretaram Rex que também tinha experiência militar, tendo servido no Exército Holandês;

Assista ao trailer de Megan Leavey e veja as principais cenas do filme antes de assistir: