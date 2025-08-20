Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

TV Globo exibe 'Megan Leavey' na 'Sessão da Tarde' desta quarta-feira (20)

A 'Sessão da Tarde' desta quarta-feira (20) traz suspense para o público de casa

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Membro do Exército com um cão policial, ambos treinados e atentos durante uma atividade ao ar livre.
Legenda: Filme é estrelado por Kate Mara, Edie Falco, Ramon Rodriguez, Tom Felton e Damson Idris
Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira (20), a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme "Megan Leavey', um dos filmes mais instigantes dos últimos anos

A sessão vai ao ar logo após "História de Amor - Edição Especial", que começa às 14h45, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.

Confira um resumo rápido e completo de Megan Leavey que vai passar na Sessão da Tarde

A agente da marinha norte-americana Megan Leavey é uma especialista em treinamento de cães para detectar bombas. Ela é enviada ao Iraque, onde forma uma boa parceria com o cão Rex. No entanto, Megan é ferida e afastada do campo de batalha. Enquanto isso, o cão permanece em atividade, e ela espera a aposentadoria do animal para poder adotá-lo. Antes desse prazo, a ex-agente descobre que o cachorro sofrerá uma eutanásia e luta para reverter essa decisão.

Conheça o elenco principal de Megan Leavey

A trama de Megan Leavey ganha vida através de um elenco que entrega atuação e emoção. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:

  • Elenco: Kate Mara, Edie Falco, Ramon Rodriguez, Tom Felton, Damson Idris

Veja curiosidades sobre o filme da Sessão da Tarde de hoje

Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de Megan Leavey que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!

  • O cão que interpretou Rex, chamado Varco, era um pastor alemão holandês. Varco foi o único dos quatro cães que interpretaram Rex que também tinha experiência militar, tendo servido no Exército Holandês;
  • A verdadeira sargento Megan Leavey atuou como consultora do filme para garantir a precisão da história.

Assista ao trailer de Megan Leavey

Assista ao trailer de Megan Leavey e veja as principais cenas do filme antes de assistir:

Assuntos Relacionados
Membro do Exército com um cão policial, ambos treinados e atentos durante uma atividade ao ar livre.
Zoeira

TV Globo exibe 'Megan Leavey' na 'Sessão da Tarde' desta quarta-feira (20)

A 'Sessão da Tarde' desta quarta-feira (20) traz suspense para o público de casa

A. Seraphim
Há 1 hora
Gilberto Gil e Preta Gil em registro nos bastidores de um show
Zoeira

'Um mês de saudade', diz Gilberto Gil em homenagem à filha Preta Gil

Cantora faleceu no último dia 20 de julho, em meio a um tratamento contra um câncer colorretal

Redação
Há 1 hora
Bia Miranda e Gato Preto em registro de antes do acidente em São Paulo
Zoeira

Bia Miranda e Gato Preto sofrem acidente grave em São Paulo

Influenciadores teriam deixado o local do acidente antes da chegada de equipes da Polícia Militar de SP

Redação
20 de Agosto de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (20)

Celso acode Estela e Anabela.

A. Seraphim
20 de Agosto de 2025
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (20)

Alexandre fala, através do médium, que não se arrepende de nada e vai se vingar.

A. Seraphim
20 de Agosto de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (20)

Gilda avisa a Raquel sobre a prisão de Ivan.

A. Seraphim
20 de Agosto de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (20)

Tânia assusta Jaques.

A. Seraphim
20 de Agosto de 2025
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (20)

Sheila ameaça Paula com uma espátula.

A. Seraphim
20 de Agosto de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
20 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
20 de Agosto de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
20 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
20 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
20 de Agosto de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
20 de Agosto de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
20 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
20 de Agosto de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
20 de Agosto de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
20 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
20 de Agosto de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
20 de Agosto de 2025