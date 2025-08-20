TV Globo exibe 'Megan Leavey' na 'Sessão da Tarde' desta quarta-feira (20)
Nesta quarta-feira (20), a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme "Megan Leavey', um dos filmes mais instigantes dos últimos anos
A sessão vai ao ar logo após "História de Amor - Edição Especial", que começa às 14h45
A agente da marinha norte-americana Megan Leavey é uma especialista em treinamento de cães para detectar bombas. Ela é enviada ao Iraque, onde forma uma boa parceria com o cão Rex. No entanto, Megan é ferida e afastada do campo de batalha. Enquanto isso, o cão permanece em atividade, e ela espera a aposentadoria do animal para poder adotá-lo. Antes desse prazo, a ex-agente descobre que o cachorro sofrerá uma eutanásia e luta para reverter essa decisão.
Conheça o elenco principal de Megan Leavey
- Elenco: Kate Mara, Edie Falco, Ramon Rodriguez, Tom Felton, Damson Idris
- O cão que interpretou Rex, chamado Varco, era um pastor alemão holandês. Varco foi o único dos quatro cães que interpretaram Rex que também tinha experiência militar, tendo servido no Exército Holandês;
- A verdadeira sargento Megan Leavey atuou como consultora do filme para garantir a precisão da história.
Assista ao trailer de Megan Leavey e veja as principais cenas do filme antes de assistir: