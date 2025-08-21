Diário do Nordeste
TV Globo exibe 'Mais que Especiais' na 'Sessão da Tarde' desta quinta-feira (21)

A 'Sessão da Tarde' desta quinta-feira (21) traz emoção e reflexões para o público de casa

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Dois homens e caminhando na rua, desfrutando de um momento casual em ambiente urbano, com expressão de felicidade e amizade.
Legenda: Filme é estrelado por Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent, Bryan Mialoundama e Alban Ivanov
Foto: Divulgação

Nesta quinta-feira (21), a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme "Mais que Especiais", uma das superproduções mais emocionantes dos últimos anos

A sessão vai ao ar logo após "História de Amor - Edição Especial", que começa às 14h45, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.

Confira um resumo rápido de 'Mais que Especiais' que vai passar na Sessão da Tarde

Há 20 anos, dois homens dedicam suas vidas a crianças e adolescentes com autismo. Responsáveis por duas organizações sem fins lucrativos, eles têm a função de ensinar jovens vindos de locais carentes a serem cuidadores de casos extremos.

Conheça o elenco principal de Mais que Especiais

A trama de Mais que Especiais ganha vida através de um elenco que entrega atuação e verdade em cada cena. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:

  • Elenco: Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent, Bryan Mialoundama e Alban Ivanov

Veja curiosidades sobre o filme da Sessão da Tarde de hoje

Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de Mais que Especiais que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!

  • Os diretores, Olivier Nakache e Éric Toledano, passaram dois anos frequentando as associações reais para entender a fundo o dia a dia e as dificuldades enfrentadas.
  • Para garantir ainda mais autenticidade, vários dos jovens atores no filme são de fato autistas, o que trouxe um nível de realismo e sensibilidade às cenas.
  • "Mais que especiais" foi muito bem recebido pela crítica e pelo público, o que rendeu várias indicações, incluindo 9 ao César (o Oscar do cinema francês) em 2020. 

Assista ao trailer de 'Mais que Especiais'

Assista ao trailer de Mais que Especiais e veja as principais cenas do filme antes de assistir:

