Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

TV Globo exibe 'Luta pela Fé - A História do Padre Stu' na 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (26)

A 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (26) traz fé e esperança para o público de casa

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Homem na igreja durante momento de oração ou missa, com fiéis ao fundo. Interior de igreja católica com altar, altares laterais e decoração religiosa.
Legenda: Filme é estrelado por Mark Wahlberg, Mel Gibson, Jacki Weaver, Teresa Ruiz e Niko Nicotera
Foto: Divulgação

Nesta terça-feira (26), a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme "Luta pela Fé - A História do Padre Stu", um filme sobre fé, esperança e paixão pela vida.

A sessão vai ao ar logo após "História de Amor - Edição Especial" que começa às 14h45, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.

Confira um resumo rápido e completo de 'Luta pela Fé - A História do Padre Stu', que vai passar na Sessão da Tarde

Após sobreviver a um acidente de moto, um ex-boxeador e agnóstico começa a se perguntar se pode tornar-se um padre católico e usar sua segunda chance para ajudar os outros.

Conheça o elenco principal de 'Luta pela Fé - A História do Padre Stu'

A trama de Luta pela Fé - A História do Padre Stu ganha vida através de um elenco que entrega atuação e [inserir características positivas do elenco]. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:

  • Elenco: Mark Wahlberg, Mel Gibson, Jacki Weaver, Teresa Ruiz, Niko Nicotera

Veja curiosidades sobre o filme da Sessão da Tarde de hoje

Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de Luta pela Fé - A História do Padre Stu que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!

  • O filme foi um projeto de paixão para Mark Wahlberg. Ele se sentiu tão tocado pela história de Padre Stu que investiu "milhões e milhões de dólares" de seu próprio bolso para que o filme pudesse ser produzido de forma independente.
  • Para interpretar Stuart Long, que ganha peso ao longo de sua doença, Wahlberg passou por uma transformação física impressionante. Ele engordou cerca de 14 kg em apenas seis semanas para o papel, consumindo até 7.000 calorias por dia.
  • O filme marca a estreia de Rosalind Ross na direção de longas-metragens. Ela também foi a roteirista. Curiosamente, Rosalind é a namorada de Mel Gibson, que interpreta o pai de Stu, Bill Long, no filme.

Assista ao trailer de 'Luta pela Fé - A História do Padre Stu'

Assista ao trailer de Luta pela Fé - A História do Padre Stu e veja as principais cenas do filme antes de assistir:

Assuntos Relacionados
Ryan e Yago foram encontrados desacordados em hotel na Grécia
Zoeira

Modelo brasileiro é encontrado morto em hotel na Grécia

Yago Campos tinha 25 anos. Ele estava com o criador de conteúdo Ryan Silveira, de 23, que foi encontrado inconsciente e está internado

Redação
Há 16 minutos
Foto de Hytalo Santos e o marido Israel sendo presos
Zoeira

Hytalo Santos e o marido serão transferidos de SP para prisão em João Pessoa

Casal está preso por exploração sexual de menores nas redes sociais, trabalho infantil e tráfico de pessoas

Redação
Há 21 minutos
Há poucos dias, Lucas foi confundido com Hytalo Santos em um aeroporto
Zoeira

Lucas Guedez se revolta ao aparecer com filha de Virginia e ser comparado a Hytalo Santos

O influenciador revelou que bloqueou alguns dos perfis e que vai processá-los

Redação
Há 59 minutos
Homem na igreja durante momento de oração ou missa, com fiéis ao fundo. Interior de igreja católica com altar, altares laterais e decoração religiosa.
Zoeira

TV Globo exibe 'Luta pela Fé - A História do Padre Stu' na 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (26)

A 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (26) traz fé e esperança para o público de casa

A. Seraphim
Há 1 hora
João Augusto Liberato sentado diante de cenário de pedras e mar. ele veste camisa preta e sorri.
Zoeira

Filho de Gugu decide voltar a morar no Brasil e iniciar carreira como apresentador

João Augusto Liberato começa com projeto digital para ganhar experiência, mas sonha em migrar para a televisão no futuro

Redação
26 de Agosto de 2025
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (26)

Dinah e Otávio meditam na floresta.

A. Seraphim
26 de Agosto de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (26)

Samuel afirma a Jaques que Rosa está bem.

A. Seraphim
26 de Agosto de 2025
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (26)

Paula vê Helena conversar alegremente com o casal de porteiros do prédio, e depois a segue de carro.

A. Seraphim
26 de Agosto de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (26)

Poliana, Gilda e Pascoal ajudam Raquel a vender sanduíche na praia.

A. Seraphim
26 de Agosto de 2025
Marina postou fotos do bichinho e pediu que os seguidores compartilhem as imagens
Zoeira

Marina Ruy Barbosa faz apelo após gato desaparecer: 'Preciso de ajuda'

A atriz tem 4 gatinhos, e João, de 10 anos, desapareceu no sábado (23)

Redação
26 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (26/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
26 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (26/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
26 de Agosto de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (26/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
26 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (26/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
26 de Agosto de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (26/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
26 de Agosto de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (26/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
26 de Agosto de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (26/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
26 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (26/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
26 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (26/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
26 de Agosto de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (26/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
26 de Agosto de 2025