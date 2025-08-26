TV Globo exibe 'Luta pela Fé - A História do Padre Stu' na 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (26)
A 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (26) traz fé e esperança para o público de casa
Nesta terça-feira (26), a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme "Luta pela Fé - A História do Padre Stu", um filme sobre fé, esperança e paixão pela vida.
A sessão vai ao ar logo após "História de Amor - Edição Especial" que começa às 14h45, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.
Confira um resumo rápido e completo de 'Luta pela Fé - A História do Padre Stu', que vai passar na Sessão da Tarde
Após sobreviver a um acidente de moto, um ex-boxeador e agnóstico começa a se perguntar se pode tornar-se um padre católico e usar sua segunda chance para ajudar os outros.
Conheça o elenco principal de 'Luta pela Fé - A História do Padre Stu'
A trama de Luta pela Fé - A História do Padre Stu ganha vida através de um elenco que entrega atuação e [inserir características positivas do elenco]. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:
- Elenco: Mark Wahlberg, Mel Gibson, Jacki Weaver, Teresa Ruiz, Niko Nicotera
Veja curiosidades sobre o filme da Sessão da Tarde de hoje
Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de Luta pela Fé - A História do Padre Stu que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!
- O filme foi um projeto de paixão para Mark Wahlberg. Ele se sentiu tão tocado pela história de Padre Stu que investiu "milhões e milhões de dólares" de seu próprio bolso para que o filme pudesse ser produzido de forma independente.
- Para interpretar Stuart Long, que ganha peso ao longo de sua doença, Wahlberg passou por uma transformação física impressionante. Ele engordou cerca de 14 kg em apenas seis semanas para o papel, consumindo até 7.000 calorias por dia.
- O filme marca a estreia de Rosalind Ross na direção de longas-metragens. Ela também foi a roteirista. Curiosamente, Rosalind é a namorada de Mel Gibson, que interpreta o pai de Stu, Bill Long, no filme.
Assista ao trailer de 'Luta pela Fé - A História do Padre Stu'
Assista ao trailer de Luta pela Fé - A História do Padre Stu e veja as principais cenas do filme antes de assistir: