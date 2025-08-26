TV Globo exibe 'Luta pela Fé - A História do Padre Stu' na 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (26)

Nesta terça-feira (26), a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme "Luta pela Fé - A História do Padre Stu", um filme sobre fé, esperança e paixão pela vida.

A sessão vai ao ar logo após "História de Amor - Edição Especial" que começa às 14h45, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.

Confira um resumo rápido e completo de 'Luta pela Fé - A História do Padre Stu', que vai passar na Sessão da Tarde

Após sobreviver a um acidente de moto, um ex-boxeador e agnóstico começa a se perguntar se pode tornar-se um padre católico e usar sua segunda chance para ajudar os outros.

Conheça o elenco principal de 'Luta pela Fé - A História do Padre Stu'

A trama de Luta pela Fé - A História do Padre Stu ganha vida através de um elenco que entrega atuação e [inserir características positivas do elenco]. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:

Elenco: Mark Wahlberg, Mel Gibson, Jacki Weaver, Teresa Ruiz, Niko Nicotera

Veja curiosidades sobre o filme da Sessão da Tarde de hoje

Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de Luta pela Fé - A História do Padre Stu que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!

O filme foi um projeto de paixão para Mark Wahlberg. Ele se sentiu tão tocado pela história de Padre Stu que investiu "milhões e milhões de dólares" de seu próprio bolso para que o filme pudesse ser produzido de forma independente.

Para interpretar Stuart Long, que ganha peso ao longo de sua doença, Wahlberg passou por uma transformação física impressionante. Ele engordou cerca de 14 kg em apenas seis semanas para o papel, consumindo até 7.000 calorias por dia.

para o papel, consumindo até 7.000 calorias por dia. O filme marca a estreia de Rosalind Ross na direção de longas-metragens. Ela também foi a roteirista. Curiosamente, Rosalind é a namorada de Mel Gibson, que interpreta o pai de Stu, Bill Long, no filme.

Assista ao trailer de 'Luta pela Fé - A História do Padre Stu'

Assista ao trailer de Luta pela Fé - A História do Padre Stu e veja as principais cenas do filme antes de assistir: