TV Globo exibe 'Jogada Certa' na 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira (1º)

Nesta segunda-feira (1º), a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme Jogada Certa, uma das superproduções mais interessantes dos últimos anos.

A sessão vai ao ar logo após História de Amor - Edição Especial que começa às 15:15, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.

Confira um resumo rápido e completo de 'Jogada Certa', que vai passar na Sessão da Tarde

A fisioterapeuta Leslie Wright consegue o emprego de seus sonhos: trabalhar com o astro do basquete Scott McKnight. Tudo vai bem até que Leslie sente que está se apaixonando por ele. Scott não percebe o interesse de Leslie e volta sua atenção para Morgan, amiga de Leslie que adoraria ser a esposa de um jogador de basquete. Scott e Morgan se casam, mas o jogador sofre um acidente nas quadras que pode prejudicar para sempre sua carreira.

Conheça o elenco principal de Jogada Certa

A trama de Jogada Certa ganha vida através de um elenco que entrega atuação e [inserir características positivas do elenco]. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:

Elenco: Queen Latifah, Common, Paula Patton, James Pickens Jr., Phylicia Rashad

Veja curiosidades sobre o filme da Sessão da Tarde de hoje

Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de Jogada Certa que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!

O roteirista Michael Elliot se baseou na história de uma fisioterapeuta que conheceu e que, por coincidência, se apaixonou por um jogador de basquete que estava tratando.

A atriz Queen Latifah,que também foi produtora do filme, é uma grande fã de basquete na vida real.

O ator e rapper Common, que interpretou o astro da NBA Scott McKnight, não era um jogador profissional. Para o papel, ele teve que passar por um treinamento intensivo com o ex-jogador da NBA Mark West.

