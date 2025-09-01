Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

TV Globo exibe 'Jogada Certa' na 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira (1º)

A 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira (1º) traz romance para o público de casa

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Cena de um casal sorridente em um casamento, trocando olhares carinhosos em um ambiente elegante com iluminação suave e decoração acolhedora.
Legenda: Filme é estrelado por Queen Latifah, Common, Paula Patton, James Pickens Jr. e Phylicia Rashad
Foto: Divulgação

Nesta segunda-feira (1º), a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme Jogada Certa, uma das superproduções mais interessantes dos últimos anos.

A sessão vai ao ar logo após História de Amor - Edição Especial que começa às 15:15, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.

Confira um resumo rápido e completo de 'Jogada Certa', que vai passar na Sessão da Tarde

A fisioterapeuta Leslie Wright consegue o emprego de seus sonhos: trabalhar com o astro do basquete Scott McKnight. Tudo vai bem até que Leslie sente que está se apaixonando por ele. Scott não percebe o interesse de Leslie e volta sua atenção para Morgan, amiga de Leslie que adoraria ser a esposa de um jogador de basquete. Scott e Morgan se casam, mas o jogador sofre um acidente nas quadras que pode prejudicar para sempre sua carreira.

Conheça o elenco principal de Jogada Certa

A trama de Jogada Certa ganha vida através de um elenco que entrega atuação e [inserir características positivas do elenco]. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:

  • Elenco: Queen Latifah, Common, Paula Patton, James Pickens Jr., Phylicia Rashad

Veja curiosidades sobre o filme da Sessão da Tarde de hoje

Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de Jogada Certa que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!

  • O roteirista Michael Elliot se baseou na história de uma fisioterapeuta que conheceu e que, por coincidência, se apaixonou por um jogador de basquete que estava tratando.
  • A atriz Queen Latifah,que também foi produtora do filme, é uma grande fã de basquete na vida real.
  • O ator e rapper Common, que interpretou o astro da NBA Scott McKnight, não era um jogador profissional. Para o papel, ele teve que passar por um treinamento intensivo com o ex-jogador da NBA Mark West.

Assista ao trailer de Jogada Certa

Assista ao trailer de Jogada Certa e veja as principais cenas do filme antes de assistir:

Assuntos Relacionados
Cena de um casal sorridente em um casamento, trocando olhares carinhosos em um ambiente elegante com iluminação suave e decoração acolhedora.
Zoeira

TV Globo exibe 'Jogada Certa' na 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira (1º)

A 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira (1º) traz romance para o público de casa

A. Seraphim
Há 32 minutos
Celina irá se encantar com Olavinho
Zoeira

Romance inesperado entre Celina e Olavo movimenta remake de 'Vale Tudo'

Os personagens irão iniciar envolvimento amoroso nos próximos capítulos da novela

Redação
Há 45 minutos
Confira as grandes estreias no streaming em setembro; veja a lista
Zoeira

Confira as grandes estreias no streaming em setembro

Novas temporadas de séries aclamadas, retorno de realitys de sucesso e tramas inéditas marcam o mês

Lucas Monteiro
Há 1 hora
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (1)

Deco cai na varanda do quarto de Jaques, e Nina se desespera.

A. Seraphim
01 de Setembro de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (1)

Quincas percebe que Candinho está se afastando de Dita.

A. Seraphim
01 de Setembro de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (1)

Heleninha sente um clima de desconfiança com Ana Clara.

A. Seraphim
01 de Setembro de 2025
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (1)

Marta chora por causa das ofensas de Joyce e Xavier tenta consolá-la.

A. Seraphim
01 de Setembro de 2025
Nicolas Prattes e André Luiz Miranda
Zoeira

Por onde andam as crianças de 'Terra Nostra'?

Novela será reprisada em 'Vale a Pena Ver de Novo'

horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (1/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
01 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (1/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
01 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (1/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
01 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (1/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
01 de Setembro de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (1/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
01 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (1/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
01 de Setembro de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (1/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
01 de Setembro de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (1/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
01 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (1/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
01 de Setembro de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (1/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
01 de Setembro de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (1/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
01 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (1/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
01 de Setembro de 2025