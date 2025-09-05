Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

TV Globo exibe 'Fé de um Campeão' na 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (5)

A 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (5) traz esporte e emoção para o público de casa

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Jogador de futebol americano com uniforme azul e amarelo, segurando a bola, pronto para lançar no campo de jogo.
Legenda: Filme é estrelado por Zachary Levi, Anna Paquin, Dennis Quaid, Ser'Darius Blain, Hayden Zaller
Foto: Divulgação

Nesta sexta-feira (5) a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme "Fé de um Campeão", uma dos filmes mais emocionantes dos últimos anos. 

A sessão vai ao ar logo após "História de Amor - Edição Especial" que começa às 15h15, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.

Confira um resumo rápido e completo de 'Fé de um Campeão' que vai passar na Sessão da Tarde

Kurt Warner supera anos de desafios e contratempos para tornar-se duas vezes o jogador mais valioso da NFL, campeão do Super Bowl e quarterback do Hall da Fama.

Conheça o elenco principal de Fé de um Campeão

A trama de Fé de um Campeão ganha vida através de um elenco que entrega atuação e drama em cada cena. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:

  • Elenco: Zachary Levi, Anna Paquin, Dennis Quaid, Ser'Darius Blain, Hayden Zaller

Veja curiosidades sobre o filme da Sessão da Tarde de hoje

Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de Fé de um Campeão que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!

  • História de superação real: O filme narra a jornada de Kurt Warner, que passou de repositor de supermercado para se tornar um dos quarterbacks mais valiosos da NFL, o Hall da Fama e campeão do Super Bowl.
  • Produção e indicação: O filme foi dirigido por Andrew e Jon Erwin, e produzido, em parte, pelo próprio Kurt Warner e sua esposa Brenda. Fé de um Campeão foi indicado ao prêmio GMA Dove de 2022 na categoria de Filme/Série Inspiradora do Ano.

Assista ao trailer de Fé de um Campeão

Assista ao trailer de Fé de um Campeão e veja as principais cenas do filme antes de assistir:

Assuntos Relacionados
Jogador de futebol americano com uniforme azul e amarelo, segurando a bola, pronto para lançar no campo de jogo.
Zoeira

TV Globo exibe 'Fé de um Campeão' na 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (5)

A 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (5) traz esporte e emoção para o público de casa

A. Seraphim
Há 31 minutos
Pablo García é espanhol. na foto, ele está sentado em uma mureta, ao lado de uma via
Zoeira

Influenciador espanhol Pablo García anuncia pausa na carreira para estudar e se tornar padre

Com mais de 700 mil seguidores, criador de conteúdo revelou que vai trocar a vida digital pela vocação religiosa e pediu orações aos fãs

Redação
Há 2 horas
Imagem mostra chefe de design masculino da grife Armani, Leo Dell'Orco, de mãos dada com o estilista italiano Giorgio Armani, ilustrando herdeiros de Giorgio Armani
Zoeira

Herdeiros de Giorgio Armani: conheça os sucessores do império do estilista

Ao longo da vida, o italiano viveu relacionamentos com homens e mulheres, mas não gerou herdeiros naturais

Redação
Há 2 horas
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (5)

Marilda e Aderbal se animam para adotar Samir.

A. Seraphim
05 de Setembro de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (5)

Filipa comenta com Nina que teme o papel que Jaques acabou ocupando em sua vida.

A. Seraphim
05 de Setembro de 2025
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (5)

Lisa não conta para Téo o que aconteceu.

A. Seraphim
05 de Setembro de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (5)

Consuêlo se surpreende com a festa-surpresa de suas bodas com Jarbas, e é pedida em casamento novamente pelo marido.

A. Seraphim
05 de Setembro de 2025
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (5)

Dalva diz que Joyce está explorando Caio e Helena parte para cima dela.

A. Seraphim
05 de Setembro de 2025
Apartamento de ex-atriz Rejane Schumann ganha limpeza de voluntários após resgate de animais
Zoeira

Apartamento de ex-atriz Rejane Schumann ganha limpeza de voluntários após resgate de animais

A gaúcha dormia sem travesseiro e tinha parte dos pertences destruídos por cães

Redação
05 de Setembro de 2025
Raul Gil na frente de um painel de luzes azuis, sorrindo enquanto segura um microfone em um palco de stand-up.
Zoeira

Raul Gil foi diagnosticado com diverticulite aguda e desidratação, revela boletim médico

Ele está internado na Zona Sul de São Paulo desde a última quarta-feira (3)

Redação
05 de Setembro de 2025
Eclipse
Zoeira

Eclipses de Setembro: Temporada de fins e recomeços

*Julianna Formiga
05 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (5/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
05 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (5/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
05 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (5/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
05 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (5/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
05 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (5/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
05 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (5/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
05 de Setembro de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (5/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
05 de Setembro de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (5/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
05 de Setembro de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (5/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
05 de Setembro de 2025