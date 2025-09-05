TV Globo exibe 'Fé de um Campeão' na 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (5)
A 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (5) traz esporte e emoção para o público de casa
Nesta sexta-feira (5) a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme "Fé de um Campeão", uma dos filmes mais emocionantes dos últimos anos.
A sessão vai ao ar logo após "História de Amor - Edição Especial" que começa às 15h15, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.
Confira um resumo rápido e completo de 'Fé de um Campeão' que vai passar na Sessão da Tarde
Kurt Warner supera anos de desafios e contratempos para tornar-se duas vezes o jogador mais valioso da NFL, campeão do Super Bowl e quarterback do Hall da Fama.
Conheça o elenco principal de Fé de um Campeão
A trama de Fé de um Campeão ganha vida através de um elenco que entrega atuação e drama em cada cena. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:
- Elenco: Zachary Levi, Anna Paquin, Dennis Quaid, Ser'Darius Blain, Hayden Zaller
Veja curiosidades sobre o filme da Sessão da Tarde de hoje
Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de Fé de um Campeão que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!
- História de superação real: O filme narra a jornada de Kurt Warner, que passou de repositor de supermercado para se tornar um dos quarterbacks mais valiosos da NFL, o Hall da Fama e campeão do Super Bowl.
- Produção e indicação: O filme foi dirigido por Andrew e Jon Erwin, e produzido, em parte, pelo próprio Kurt Warner e sua esposa Brenda. Fé de um Campeão foi indicado ao prêmio GMA Dove de 2022 na categoria de Filme/Série Inspiradora do Ano.
Assista ao trailer de Fé de um Campeão
Assista ao trailer de Fé de um Campeão e veja as principais cenas do filme antes de assistir: