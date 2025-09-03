TV Globo exibe 'Depois Daquela Montanha' na 'Sessão da Tarde' desta quarta-feira (3)

Nesta quarta-feira (3), a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme "Depois Daquela Montanha", uma das superproduções mais emocionantes dos últimos anos.

A sessão vai ao ar logo após "História de Amor - Edição Especial" que começa às 15h15, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.

Confira um resmo rápido e completo de 'Depois Daquela Montanha', que vai passar na Sessão da Tarde

Dois estranhos acabam perdidos em uma região montanhosa coberta por neve após um acidente com o jatinho que fretavam. Agora, eles precisam forjar uma conexão para sobreviver.

Conheça o elenco principal de Depois 'Daquela Montanha'

A trama de Depois Daquela Montanha ganha vida através de um elenco que entrega atuação e emoção. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:

Elenco: Kate Winslet, Idris Elba, Beau Bridges, Dermot Mulroney, Linda Sorensen

Veja curiosidades sobre o filme da Sessão da Tarde de hoje

Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de Depois Daquela Montanha que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!

A maior parte do filme foi gravada em locações autênticas, incluindo montanhas geladas no Canadá (na Colúmbia Britânica e em Alberta);

Inicialmente, o ator Charlie Hunnam foi escalado para o papel de Ben, mas devido a conflitos de agenda, ele teve que deixar o projeto;

A diretora Hany Abu-Assad é famosa por filmes como Paradise Now e Omar, que foram indicados ao Oscar na categoria de Melhor Filme Estrangeiro.

Assista ao trailer de 'Depois Daquela Montanha'

Assista ao trailer de Depois Daquela Montanha e veja as principais cenas do filme antes de assistir: