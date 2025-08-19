TV Globo exibe 'Até que a Sorte nos Separe' na 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (19)

Nesta terça-feira (19), a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme "Até que a Sorte nos Separe", uma das superproduções mais memoráveis do comediante Leandro Hassum.

A sessão vai ao ar logo após "História de Amor - Edição Especial", que começa às 14h45, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.

Confira um resumo rápido e completo de 'Até que a Sorte nos Separe', que vai passar na Sessão da Tarde

Tino é um pai de família que tem sua rotina transformada ao ganhar na loteria. Em dez anos, o fanfarrão e sua mulher Jane gastam todo o dinheiro com uma vida de ostentação. Ao descobrir que está falido, é obrigado a aceitar a ajuda de seu vizinho Amauri, um consultor financeiro nada divertido e extremamente econômico. Jane engravida do terceiro filho, e Tino faz de tudo para esconder da esposa que estão na pior, pois a recomendação médica é que a grávida evite fortes emoções.

Conheça o elenco principal de Até que a Sorte nos Separe

A trama de Até que a Sorte nos Separe ganha vida através de um elenco talentoso. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:

Elenco: Leandro Hassum, Danielle Winits, Kiko Mascarenhas, Rita Elmôr, Ailton Graça

Veja curiosidades sobre o filme da Sessão da Tarde de hoje

Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de Até que a Sorte nos Separe que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!

O filme é uma adaptação cômica do best-seller de finanças pessoais "Casais Inteligentes Enriquecem Juntos", de Gustavo Cerbasi.

Além de Gustavo Cerbasi, o filme conta com a participação de outros nomes conhecidos, como Charles Paraventi, que faz uma breve aparição como um repórter.

Assista ao trailer de Até que a Sorte nos Separe e veja as principais cenas do filme antes de assistir: