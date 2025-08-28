Diário do Nordeste
TV Globo exibe 'A Cinco Passos de Você' na 'Sessão da Tarde' desta quinta-feira (28)

A 'Sessão da Tarde' desta quinta-feira (28) traz romance e paixão para o público de casa

Escrito por
A. Seraphim
Zoeira
Cena de dois personagens com tubos de oxigênio no nariz, em uma cena emocional, de Close, do filme 'Depois do Vento', mostrando conexão e esperança.
Legenda: Filme é estrelado por Haley Lu Richardson, Cole Sprouse, Moises Arias, Kimberly Gregory e Parminder Nagra
Foto: Divulgação

Nesta quinta-feira (28), a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme "A Cinco Passos de Você", uma das superproduções mais emocionantes dos últimos anos

A sessão vai ao ar logo após "História de Amor - Edição Especial" que começa às 14h45, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.

Confiram um resumo rápido e completo de 'A Cinco Passos de Você', que vai passar na Sessão da Tarde

Stella passa muito tempo no hospital por causa de uma fibrose cística. Lá, ela conhece Will, que sofre da mesma doença. Eles são obrigados a manter distância, mas mesmo assim se apaixonam.

Conheça o elenco principal de 'A Cinco Passos de Você'

A trama de A Cinco Passos de Você ganha vida através de um elenco que entrega atuação e [inserir características positivas do elenco]. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:

  • Elenco: Haley Lu Richardson, Cole Sprouse, Moises Arias, Kimberly Gregory, Parminder Nagra

Veja curiosidades sobre o filme da Sessão da Tarde de hoje

Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de A Cinco Passos de Você que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!

  • Para garantir que o filme representasse a fibrose cística de maneira precisa e respeitosa, os atores Haley Lu Richardson e Cole Sprouse visitaram hospitais e conversaram com pacientes e profissionais de saúde.
  • O filme se uniu à Claire's Place Foundation, uma organização sem fins lucrativos criada por Claire Wineland que oferece apoio emocional e financeiro para famílias de pacientes com fibrose cística.

Assista ao trailer de 'A Cinco Passos de Você'

Assista ao trailer de A Cinco Passos de Você e veja as principais cenas do filme antes de assistir:

