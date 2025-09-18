Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

TV Globo exibe '90 Minutos no Paraíso' na 'Sessão da Tarde' desta quinta-feira (18)

A 'Sessão da Tarde' desta quinta-feira (18) traz drama e ação para o público de casa

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Imagem de um homem com expressão pensativa, trajando camisa social, gravata e suéter, em ambiente com iluminação suave e decoração de bar ou restaurante.
Legenda: Elenco é composto por Hayden Christensen, Kate Bosworth e Dwight Yoakam
Foto: Divulgação

Nesta quinta-feira (18), a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme "90 Minutos no Paraíso", uma das superproduções de drama mais empolgantes dos últimos anos.

A sessão vai ao ar logo após "Terra Nostra - Edição Especial", que começa às 14h45, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.

Saiba qual é o resumo de '90 Minutos no Paraíso' que vai passar na 'Sessão da Tarde'

Confira um resumo rápido e completo do que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

Em janeiro de 1989, o pastor Don Piper é convidado a participar de uma conferência na cidade do Texas, mas sofre um grave acidente de carro antes de chegar ao seu destino. Os paramédicos chegam para prestar os primeiros socorros e encontram seu corpo inerte e já sem nenhum sinal de vida. No entanto, ele é reanimado cerca de uma hora e meia depois e tenta convencer a todos de que passou esse período apreciando o paraíso.

Conheça o elenco principal de '90 Minutos no Paraíso'

A trama de "90 Minutos no Paraíso" ganha vida através de um elenco que entrega atuação, emoção e carisma durante toda a trama. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:

  • Elenco: Hayden Christensen, Kate Bosworth, Dwight Yoakam, Michael Smith, Fred Thompson;

Veja curiosidades sobre o filme da 'Sessão da Tarde' de hoje

Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de "90 Minutos no Paraíso" que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!

  • O filme é uma adaptação do livro de memórias "90 Minutos no Céu", escrito pelo próprio Don Piper, o protagonista da história;
  • A história se baseia na experiência de quase-morte (EQM) de Don Piper. A maior parte do enredo foca no processo de dor, reabilitação e crise de fé que o personagem enfrenta;

Assista ao trailer de '90 Minutos no Paraíso'

Assista ao trailer de "90 Minutos no Paraíso" e veja as principais cenas do filme antes de assistir:


Zoeira

TV Globo exibe '90 Minutos no Paraíso' na 'Sessão da Tarde' desta quinta-feira (18)

A 'Sessão da Tarde' desta quinta-feira (18) traz drama e ação para o público de casa

A. Seraphim
Há 27 minutos
