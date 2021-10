Trailer e pôster oficial de novo 'Esqueceram de Mim' são divulgados; assista

O filme 'Esqueceram de Mim no Lar Doce Lar', versão repaginada no clássico estrelado pelo ator Macaulay Culkin nos anos 1990, ganhou novo trailer e pôster divulgados pelo streaming Disney+.

No longa, o pequeno Archie Yates interpreta Max, protagonista do filme. A trama, que estreia no dia 12 de novembro, mostra as trapalhadas do garoto em casa após ser esquecido pela família enquanto todos viajam para Tóquio.

Assista ao trailer:

A nova versão é dirigida pelo cineasta Dan Mazer, resposável por lançamentos como 'Borat' e 'Fita de Cinema Seguinte de Borat'. O roteiro ficou sob a responsabilidade de Mikey Day e Streeter Seidell.

Para reviver a história clássica marcada por Culkin, a fómula será parecida. A casa passará por uma tentativa de assalto por uma dupla de ladrões, que irá se surpreender com as armadilhas deixadas por Max para impedir a entrada de intrusos no local.

No novo poster, Max aparece com duas armas improvisadas de brinquedo e com gorro de Papai Noel, já que o filme original é um clássico natalino. Veja o pôster:

Além de Archie Yates, completam o elenco os atores Ellie Kemper, Rob Delaney, Timothy Simons, Ally Maki, Aisling Bea e Kenan Thompson.