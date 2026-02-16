Atores que ganharam o Oscar após a morte: relembre casos marcantes

À medida que o Oscar 2026 se aproxima, marcado para 15 de março, cresce também o interesse por momentos históricos da maior premiação do cinema. Entre eles, estão os casos de artistas que receberam a estatueta após a morte, homenagens que marcaram gerações e emocionaram o público.

Embora pareça raro, o Oscar póstumo não é uma exceção inédita. Desde a década de 1940, a Academia já premiou profissionais que faleceram antes da cerimônia, em categorias que vão da atuação ao roteiro, trilha sonora e direção de arte.

Um dos exemplos mais lembrados é o de Heath Ledger. Em 2009, o ator australiano venceu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por sua interpretação do Coringa em “Batman: O Cavaleiro das Trevas”. Ledger morreu em 2008, aos 28 anos, vítima de uma overdose acidental.

Ele já havia sido indicado anteriormente por “O Segredo de Brokeback Mountain”. Sua família subiu ao palco para receber a estatueta, em um dos momentos mais emocionantes daquela edição.

Décadas antes, Peter Finch entrou para a história como o primeiro ator a vencer um Oscar póstumo na categoria principal. Em 1977, ele foi premiado como Melhor Ator por sua atuação em “Rede de Intriga”, superando nomes como Sylvester Stallone e Robert De Niro.

Finch morreu dois meses antes da cerimônia, após sofrer um ataque cardíaco em um hotel na Califórnia. A estatueta foi recebida por sua viúva, Eletha Finch.