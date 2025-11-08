The Rock revela como soube da morte de Osama Bin Laden antes do mundo

O ator Dwayne “The Rock” Johnson, de 53 anos, contou pela primeira vez como soube da morte de Osama Bin Laden antes de o mundo inteiro ser informado. O astro de Hollywood abordou o tema durante entrevista ao podcast Awards Chatter, da The Hollywood Reporter, enquanto promovia o filme “Coração de Lutador: The Smashing Machine“, no qual interpreta o lutador Mark Kerr.

Em tom descontraído, The Rock explicou o que aconteceu naquela noite de 1º de maio de 2011. “Eu tenho um amigo de um amigo que me ligou. A ligação foi assim: ‘ei, isso aconteceu’. E eu disse: ‘Ok, boa notícia’. Me disseram na ligação que o presidente na época iria fazer um discurso em 20 minutos ou algo assim. Eu falei: ‘ok, ótimo’. Então, passaram-se 20 minutos, e por volta do 25º minuto, eu postei isso”, contou.

Na ocasião, antes mesmo do pronunciamento de Barack Obama, o ator publicou em sua conta no Twitter: “Acabei de receber uma notícia que vai chocar o mundo: Terra da liberdade… lar dos corajosos, muito orgulho de ser americano!”.

Veja também Mundo Trump confirma morte do filho de Osama bin Laden

Minutos depois, Obama confirmou oficialmente a morte do terrorista responsável pelos ataques de 11 de setembro. O ator lembrou ainda o susto que levou após perceber que havia se adiantado. “Aí eu recebo uma segunda ligação, e me dizem: ‘sim, o presidente ainda não fez o discurso.’ E eu pensei: ‘Ah, porra', revelou entre risos.

Atualmente, The Rock é cotado como um dos possíveis indicados ao Oscar de Melhor Ator em 2026, ao lado de nomes como Timothée Chalamet, Wagner Moura, Leonardo DiCaprio e Ethan Hawke.

O ex-lutador, que construiu uma das carreiras mais bem-sucedidas de Hollywood, afirmou que encara com serenidade o novo momento da vida profissional, mas sem esquecer suas origens. “Seria uma honra ser reconhecido por um papel que me desafiou tanto como artista e ser humano”, disse recentemente sobre sua performance em "The Smashing Machine".