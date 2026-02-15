Diário do Nordeste
Temperatura Máxima exibe o filme 'Rampage: Destruição Total' hoje (15/02)

Longa vai ao ar logo após o 'Esporte Espetacular'.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira

A "Temperatura Máxima" deste domingo (15), na TV Globo, exibe o filme "Rampage: Destruição Total" (2018), logo após o Esporte Espetacular. O longa vai ao ar às 12h55.

Sinopse de 'Rampage: Destruição Total'

O recluso primatologista Davis Okoye (Dwayne Johnson) compartilha um vínculo inabalável com George, um gorila super inteligente que vive sob seus cuidados desde que nasceu. Quando um experimento genético desonesto é feito em um grupo de predadores que inclui o primata, os animais se transformam em monstros que destroem tudo.

Okoye, então, passa a buscar um antídoto para impedir que seu antigo amigo provoque uma catástrofe global.

Ficha técnica

Título original: Rampage
Elenco: Dwayne Johnson, Jeffrey Dean Morgan, Breanne Hill, Earl David Jones, Jack Quaid, Jake Lacy, Jason Liles, Joe Monganiello
Direção: Brad Peyton
Nacionalidade: Norte-americano
Gênero: Ação e ficção científica

