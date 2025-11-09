Temperatura Máxima exibe o filme 'Mussum, O Filmes' hoje (09/11)

A "Temperatura Máxima" de hoje, domingo (9), exibe o filme "Mussum: O Filmis", após o Esporte Espetacular. O longa vai ao ar a partir das 12h30, na TV Globo.

Sinopse de 'Mussum, O Filmis'

O longa narra a trajetória de vida de Antônio Carlos Bernardes Gomes, indo muito além do Mussum que o grande público conhece: a infância pobre, a carreira militar, a relação com a Mangueira, o sucesso com os Originais do Samba, além de bastidores d'Os Trapalhões.

Ficha técnica