Spinardi, do Haikaiss, dá socos em estudante durante show no interior de SP; veja vídeo

Spinardi, cantor do grupo de hip hop Haikaiss, agrediu um estudante da Universidade de São Paulo (USP) na madrugada deste sábado (26). Durante um show em São Carlos (SP), o artista deu socos na vítima. A briga foi registrada em vídeo.

Segundo o g1, testemunhas relataram que havia um grupo de pessoas mostrando o dedo médio para a banda e provocando os artistas. Ao final da apresentação, Spinardi pediu para o estudante subir no palco. Após o estudante mostrar o dedo para o artista, eocorre a agressão.

A briga foi separada por outros integrantes da banda e pessoas que estavam no palco. Prucuradas pelo g1, as assessorias da banda e do local do evento lamentaram o ocorrido.

"O artista lamenta o ocorrido e pede desculpas a todos os fãs. Ainda, sem querer justificar qualquer agressão física, mas esclarecendo o fato, que o rapaz permaneceu durante todo o show fazendo gestos que ofendiam diretamente o artista e sua banda, onde o mesmo subiu ao palco e insistindo nas provocações. O artista ressalta que não compactua com violência e que se tratou de ato isolado", escreveu a banda.

Já as repúblicas Vázea e XV Arrobas, organizadoras da festa, informaram que foram surpreendidas com a agressão, mas prestaram apoio à vítima.