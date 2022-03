Solteira, Mileide Mihaile avalia momento: 'estou me amando muito, namorando comigo mesmo'

Ao completar 33 anos, em aniversário neste domingo (27), Mileide Mihaile abre o coração sobre a vida de solteira. Em entrevista ao Diário do Nordeste, a influenciadora digital ressaltou que a ausência de um relacionamento não é um problema.

"Tô me amando muito, namorando comigo mesmo, tranquila, solteira. Muita tranquila com esse momento. Gosto, às vezes, de tá um pouco só. Porque eu me dedico muito aos meus processos que a vida exige".

Assista à entrevista:

Mileide Mihaile diz ter vivido diferentes processos de evolução aos 25 e 30, o que fez ela amadurecer.

"Estou tão bem emocionalmente, psicologicamente e profissionalmente. Eu vou virar essa nova data, vou receber ela, com sentimento de gratidão tão grande, uma paz. Uma certeza de quem eu sou. É incrível. Você acha que está no auge aos 25, você acha que os 30, fica preocupada, mas quanto mais o tempo passa, você fala: 'uau!', é sobre isso. A maturidade, a experiência, ninguém tira esses lugares na vida de um ser humano", declarou a maranhense.

Apartamento em São Paulo será novo lar de Mileide Mihaile

Atualmente, Mileide Mihaile vive semanas alternadas em Fortaleza e São Paulo. Ele ainda não deixou o Ceará de vez por conta de trabalhos no mercado publicitário. Ela contou que a mudança está atrasada.

“Eu sempre estarei em Fortaleza, nem que seja uma semana. É daqui que sai todas as minhas conexões para o Nordeste. Em São Paulo é diferente. Não quero nunca deixar isso. Vou querer sempre viver com esse laço”, declarou Mileide Mihaile.

Antes mesmo dos holofotes nacionais gerados pela participação em um reality, Mileide Mihaile já vivia entre os dois estados. Marcas de roupas e de produtos de beleza já observavam a imagem da influenciadora digital como tiro certo de retorno financeiro.