Sessão de Sábado hoje: veja qual filme a TV Globo exibe neste sábado (6)
Filme será exibido após “História de Amor - Edição Especial”, às 14h40
Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
A "Sessão de Sábado" de hoje, sábado (6), exibe o filme “O Melhor Amigo da Noiva” após “História de Amor - Edição Especial”, às 14h40, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.
SINOPSE DE "O Melhor Amigo da Noiva"
Tom é um jovem que evita compromissos sérios e tem várias namoradas. Hannah, sua melhor amiga, encontra o homem ideal justamente quando Tom descobre que realmente a ama. No entanto, Hannah pede para ele participar de sua festa de despedida, e Tom aproveita a oportunidade para tentar impedir que o casamento aconteça.
Veja o trailer do filme
FICHA TÉCNICA DE "O Melhor Amigo da Noiva"
- Elenco: Patrick Dempsey, Michelle Monaghan, Kevin McKidd, Kathleen Quinlan, Sydney Pollack
- Gênero: Comédia romântica
- Título Original: Made of Honor
- Ano de Lançamento: 2008
Assuntos Relacionados