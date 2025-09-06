Sessão de Sábado hoje: veja qual filme a TV Globo exibe neste sábado (6)

A "Sessão de Sábado" de hoje, sábado (6), exibe o filme “O Melhor Amigo da Noiva” após “História de Amor - Edição Especial”, às 14h40, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "O Melhor Amigo da Noiva"

Tom é um jovem que evita compromissos sérios e tem várias namoradas. Hannah, sua melhor amiga, encontra o homem ideal justamente quando Tom descobre que realmente a ama. No entanto, Hannah pede para ele participar de sua festa de despedida, e Tom aproveita a oportunidade para tentar impedir que o casamento aconteça.

Veja o trailer do filme

FICHA TÉCNICA DE "O Melhor Amigo da Noiva"